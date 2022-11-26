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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 أعضاء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها.. علي جمعة يوضحها

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن السبعة أعضاء التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها.

سبعة أعضاء أوصى النبي بحفظها 

وقال علي جمعة تحت عنوان  “غض البصر نور في القلوب”، في بيان الأعضاء السبعة إن رسول الله ﷺ على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن توفيق الله للمسلمين أنهم تتبعوا سنة سيد المرسلين، وحولوها إلى برامج عمل، وإلى حياةٍ يعيشونها، وإلى حضارةٍ يبنونها، وإلى ثقافةٍ يُشيعونها؛ فأخرجوا الناس بعون الله من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن النفس الأمارة بالسوء أوصلوها إلى النفس الكاملة المطمئنة الراضية المرضية الملهمة، كانوا يتأملون سنة سيدنا ﷺ، ويلخصونها، ويرتبونها على نحوٍ يصلح لكافة الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، كانوا يفعلون ذلك فَعَلا قدرهم، وتمكنوا في الأرض فأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر على حد العباد الربانيين {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج:41].

وتابع علي جمعة: مما ذكره أهل الله أن رسول الله ﷺ علمنا حفظ الأعضاء السبعة، ما الأعضاء السبعة؟ وما وظائفها؟ وما الذي أمر به سيدنا ﷺ في شأنها؟ وكيف حوّلها المسلمون إلى برنامجٍ عمليٍ للتكليف والتشريف؟ يشير الإمام أبو حامدٍ الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتابه الماتع «إحياء علوم الدين» إلى هذه الأعضاء السبعة فيتكلم عن العينين، وعن الأذنين، وعن اللسان، وعن اليدين، وعن الرجلين، وعن البطن، وعن الفرج، وهذه في الأعضاء السبعة لها برنامج تركه لنا سيدنا ﷺ في حفظها عن المنكرات، وفي اشتغالها بالطاعات، وفي البعد بها عن الآفات، وفي تهيئتها لتنزل الرحمات؛ فاللهم صلِّ وسلم عليه، وجازه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وانفعنا به في الدنيا والآخرة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماءٍ لا نظمأ بعدها أبدا، آمين يا رب العالمين.

ودعا علي جمعة قائلا: “اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبَلِّغنا بها جنَّتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّنا، ولا مَبْلَغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلِّط علينا بذنوبنا فيها من لا يرحمنا” .

علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف النبي غض البصر نور في القلوب النفس الأمارة بالسوء

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