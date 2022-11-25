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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

براتب 3400 جنيه.. 200 فرص عمل جديدة.. اعرف الشروط

فرصة عمل
فرصة عمل

يبحث العديد من المواطنين، عن   فرصة عمل جديدة توفر مقابل مادي يعينهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع، وعليه تعلن وزارة القوي العاملة بشكل دوري ومستمر عن فرص عمل.

فرصة عمل القوي العاملة

ويمكن للراغبين في البحث فرصة عمل إيجاد ضالتهم فى إعلان وظائف القوي العاملة، حيث شمل اعلان مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف،  200 فرصة عمل بالقاهرة برواتب تصل إلي 3400 جنيه وتأمين اجتماعي وصحي ، وسكن ومواصلات داخلية.

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مميزات وظائف القوي العاملة

وتوفر الوظائف المعلنة من قبل وزارة القوي العاملة، العديد من المميزات للملتحقين بها حيث تصل الرواتب من 3400 جنيه  شهريا، هذا بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، كما أن معظم التخصصات المطلوبة لا تشتطر الخبرة إلا فى وظائف معينية .

التخصصات المطلوبة فى وظائف القوي العاملة

ويبحث الشباب عن فرص العمل المختلفة وعليه فإن إعلان وزارة القوي العاملة يتضمن العديد من التخصصات وفرص العمل تتمثل فى 200 فرصة عمل بشركة للأمن والحراسة ، مؤهل متوسط.

يتضمن إعلان اعلان مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف فرصة عمل مميزة من بينها: -

- الحاجة إلى ضابط أمن مؤهل متوسط ، السن من 21 إلي 45 عاماً ذكور فقط
- يكون موقع العمل بالقاهرة
- تتراوح الرواتب من 2500 جنيه إلي 3400 جنيه
-بالإضافة إلي وجبة غذائية 
-  ولا يشترط الخبرة
- يتم توفير سكن ومواصلات داخلية ،ويشترط القراءة والكتابة 
-يشترط عدم وجود عائق طبي.
- يتم التأمين اجتماعيا على المهن المطلوبة 
-  متابعة التعيين أولا بأول
- وعرض استمارة (1) تأمينات علي وزارة القوي العاملة شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

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موعد التقديم على مديرية القوى العاملة

ويمكن للراغبين فى التقديم على فرصة عمل القوي العاملة التوجه إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة ببني سويف ، للتواصل والاستفسار مع مسئول التعيينات 01095376915 / 01094464099.

ويتم تسليم طلبات العمل فى الفرص المتاحة حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت.

وتسعي وزارة القوي العاملة، لخفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا  ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج.

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