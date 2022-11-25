مصر الحديثة : ادعاءات البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر في خيالهم

أدان النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مستنكرا تدخله السافر في شئون الدولة المصرية وترديده أكاذيب وادعاءات غير موجودة سوى في خيالهم.

وقال هلال في بيان صدر عنه، على الرغم التقدم الملحوظ الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر، الخطوات الفعلية التي يتم اتخاذها على أرض الواقع، إلا أن البرلمان الأوروبي يدير نظره عن هذه الأمور ويبحث عن شائعات ومزاعم تعبر عن تحيزه وابتعاده عن الموضوعية.

وقال النائب هلال أن ملف حقوق الإنسان يتم استخدامه من قبل هذه العصابات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تعيش أزهى معايير الحرية، ويوجد تطبيق للقانون بشكل واضح، وبالتالي ما يحدث من المفوضية الأوروبية والمنظمات الخارجية يؤكد استهدافهم الدولة المصرية لإيقاف حركة التنمية بها.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة برد مجلس النواب على قرار البرلمان الاوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه جاء معبرا عن كل مواطن مصري يأبى التدخل في شئون بلده من أي جهة خاصة وإن كانت هذه الجهات تدعي ما لا تطبقه على نفسها.

واختتم النائب هشام هلال أنه كالمعتاد تأتي هذه البيانات من قبل هذه المنظمات مبنية على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، لذلك أصبحت هي والعدم سواء.