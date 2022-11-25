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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقاية النباتات يدرب المرأة على مشروعات إنتاج الحرير ونحل العسل

معهد وقاية النباتات
معهد وقاية النباتات

استعرض معهد وقاية النباتات اليوم بعض أفكار المشاريع الصغيرة التي يقدمها لدعم المرأة إقتصاديا وذلك في ندوة أُقيمت في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية ، في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي لمركز البحوث الزراعية بالقيام  بدوره المجتمعي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- المشروع القومي لتطوير الريف المصري- و توجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس المركز بالمشاركة في حل بعض مشاكل المرأة وتمكينها إقتصادياً وذلك بمساعدتها على إكتساب مهارات متميزة تساعد في تحقيق التنمية المرجوة لتحقيق مردود مجتمعي حقيقي والحفاظ على الأسرة والمجتمع المصري لتوفير مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة


وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد حرص المعهد على المشاركة في قري مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات وذلك بإقامة الندوات الإرشادية والدورات التدريبية للمشاركة في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة. وأن المعهد يضم كوادر مميزة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجالي الحرير والنحل يقومون بالتدريب على تربية دودة القز وإنتاج الحرير ومشروع تربية النحل وإنتاج العسل ومُشتقاته في قري المبادرة.


تمت الندوة بحضور الدكتور علي أحمد رئيس فرع المعهد بالشرقية بالتعاون مع عدة جهات و هي مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بالشرقية، المجلس القومي للمرأة و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظة.

الحرير إنتاج الحرير نحل العسل العسل وقاية النباتات

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