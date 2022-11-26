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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رخيص ومتاح .. قوي الذاكرة والأعصاب بتناول كوب من هذا المشروب يوميا

مشروب
مشروب

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الذاكرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعادة الكثير من المعلومات بتناول كوب من هذا المشروب يوميا الذي يتضمن خلط الماء الدافئ مع الليمون.
 

قدمت أخصائي التغذية فطيمة احمد  فوائد عديدة لتناول كوب من هذا المشروب وهو عبارة عن خلط الماء الدافئ مع الليمون

لماذا يجب عليك تناول خليط الماء والليمون في الصباح؟

1- زيادة الطاقة:
يزودك ماء الليمون بالطاقة ويحسن المزاج في بداية اليوم.

2-  تقليل الالتهابات:
حيث يمتلك الليمون قدرة علي إزالة حمض اليوريك من المفاصل، يعد حمض اليوريك من الأسباب الأساسية لالتهاب المفاصل.

3-  المساعدة في فقدان الوزن:
يمكن أن يساعد ماء الليمون في فقدان الوزن بسهولة، يساعد الليمون في مقاومة الرغبة في الجوع، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويعطي شعور بالشبع مما يجعلك أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

4- تحسين وظائف الدماغ:
يحتوي ماء الليمون علي نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنسيوم والتي لها أثار مفيدة علي المخ والأعصاب، يمكن أن يعطي ماء الليمون للجسم دفعة لمحاربة الاكتئاب والتوتر.

وظائف الدماغ ألتهاب المفاصل ساسي التمثيل الغذائي مشروب التهاب معلومات وجبات ​​​​​​​health

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