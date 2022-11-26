عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية: البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر وبيانه مليء بالأكاذيب

صدى البلد

أعربت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عت رفضها واستنكارها للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه مليء بالأكاذيب والادعاءات الباطلة. 

وقالت “مدني”، في بيان لها، إن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشان الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبنيا على افتراءات وادعاءات كاذبة لم تثبت صحتها. 

وأضافت: “أتعجب من تكرار تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري، ولا أعرف ما هدفه من نشر الشائعات عن مصر وأكاذيب سبق وأن أثبتت الدولة المصرية مدى بطلانها وعدم صحتها، واستمرار دفاعهم عن بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم”.

وتساءلت: “لماذا لا ينشغل البرلمان الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان في بلادهم بدلًا من المشاركة في مخططات استهداف أمن واستقرار مصر؟”.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حقوق الإنسان مجلس النواب البرلمان الأوروبي أية مدنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

لحسابات تويتر الموثقة .. إيلون ماسك يكشف عن علامات تحقق مرمزة بألوان مختلفة

فاتحة خير.. انتعاش الحركة السياحية بأسوان ووصولها لـ90%.. وخبراء: موسم متميز

مرعوب من جنسيته الإسرائيلية.. ماذا قال صحفي من تل ابيب لشرطي قطري؟

بعد ملامح هيفاء وهبى .. حقيقة الصور الصادمة لـ أصالة

بدء امتحانات شهر نوفمبر الأسبوع الجاري بجميع المدارس| تفاصيل

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 84.84 دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فستان أبيض.. رنا رئيس بإطلالة راقية في حفل خطوبتها| شاهد

آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ