مازن هشام يتوج ببطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش

توج مازن هشام لاعب وادى دجلة، بلقب بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش، عقب تغلبه في المباراة النهائية على منافسه طارق مؤمن المصنف السابع عالميًا، بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة استمرت لـ 54 دقيقة، بواقع نقاط (2-11) (8-11) (11-6) (11-5)، في مباراة أقيمت في العاصمة الماليزية كوالامبور، ليحقق "هشام" أولى بطولاته في الموسم الجديد، ويضيف بطولة جديدة لدولاب بطولات أندية وادى دجلة، ويعزز من ريادة النادي للعبة الإسكواش محليا ودوليا.



واستحق مازن هشام، التتويج ببطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش، عقب تغلبه خلال مشوار البطولة على عدد من أفضل لاعبي الإسكواش أبرزهم الويلزي جويل ماكين والإنجليزي باترك روني .



وأعرب لاعب أندية وادى دجلة مازن هشام، عن سعادته بتحقيق أولى بطولاته خلال الموسم الجديد، موجها الشكر لإدارة أندية وادى دجلة على تقديم الدعم الكامل للاعبي الإسكواش سواء بتوفير أفضل المدربين في العالم لتطوير مستواهم، أو تحمل مشاركتهم في كبرى البطولات العالمية لتحقيق إنجازات للنادي، وللرياضة المصرية

وكانت منافسات بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات، انطلقت يوم 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 لاعب ولاعبة، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 52 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.