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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الصيادلة تطالب أعضاءها بمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن النقابة تطالب أعضاءها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل الصيدليات.

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وأضاف "محفوظ رمزي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر بها 330 ألف صيدلى و80 ألف صيدلية منتشرة فى جميع ربوع الدولة، موضحا ان منذ بداية إنشاء الصيدليات فى مصر والصيادلة يعطون الحقن مجانا للمواطنين.

وتابع الدكتور محفوظ رمزي أن النقابة طالبت الجهات التنفيذية كثيرا من أجل وضع تشريع ملزم للصيدليات بشأن إعطاء الحقن داخل الصيدليات أو منعها نهائيا، مشيرا الى ان لا يوجد هناك مكسب مادى من أعطاء الحقن داخل الصيدليات والجميع يعلم ذلك.

الدكتور محفوظ رمزى رئيس لجنة التصنيع الدوائي لجنة التصنيع الدوائي نقابة الصيادلة أعطاء الحقن

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