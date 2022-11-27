احترس.. الماريجوانا تحتوي على مستويات عالية من THC المسببة للإدمان

استمر الجدل حول نبات القنب أو المرجوانا لسنوات عديدة، يطالب بعض الأشخاص بجعل استخدامه قانونيًا، بينما يريد البعض عدم قانونية أن تأتي أسماء ganja و charas مع الحشيش، وبعض الأشخاص يعتبرون كل هذه الأشياء واحدة، ولكن هذا ليس صحيحا.

ما حقيقة نبات القنب؟

وبحسب ما نشره موقع هيلثي قال ممارس طب الأيورفيدا في Boheco الدكتور هارشاد جين، إن معظم ما نعرفه عن نبات القنب مضلل هناك فرق بين ganja و bhang و charas. أيضًا ، في حالة ما، يكون استخدامه قانونيًا ومفيدًا.

القنب والماريجوانا مختلفة

وفقًا للدكتور هارشاد جين، فإن القنب والماريجوانا من النباتات التي تنتمي إلى نفس النوع القنب، العامل الأكثر أهمية الذي يميز الاثنين هو وجود رباعي هيدروكانابينول (THC) ، مادة الكانابينويد التي تسبب الإدمان من المعروف تاريخيًا أن القنب يحتوي على مستويات منخفضة من THC (غالبًا 0.3٪)، بينما من المعروف أن الماريجوانا تحتوي على مستويات عالية من THC.

جانجا ، بهانج ، شاراس ليست هي نفسها

يتكون نبات القنب من أوراق (بهانج) وبذور وبراعم (جانجا) وينبع من الراتنجات (كاراس). كل هذه لها عدد من الاستخدامات الصناعية والطبية. وفقًا للقانون الوطني للأدوية والمؤثرات العقلية (NDPS) ، يُسمح قانونًا بالقنب (الأوراق) ، جنبًا إلى جنب مع البذور والألياف في حين أن الكاراس (الراتنجات) والجنجا (البراعم) غير قانونية ليس هذا فحسب ، فقد كان الحشيش جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الهند وطبها، بينما يعتبر القنب أكثر الأعشاب قداسة وقوة في Atharva Veda. عند تناوله كدواء من طب الأيورفيدا ، فإنه يمكن أن يخفف الألم ، والنوم غير الكامل ، والإجهاد ، وسوء الهضم.

يستخدم فقط كدواء

أحد أسباب عمل العقاقير التي تعتمد على أوراق القنب على جسم الإنسان هو وجود نظام endocannabinoid (ECS). إنه نظام إشارات للخلية ، والذي يتضمن endocannabinoids والإنزيمات والمستقبلات بسبب ECS ، يعمل الجسم بشكل كافٍ ويتم الحفاظ على التوازن أو التوازن. نظرًا لأنه يتم توزيعه في جميع أنحاء الجسم ، فإن التطبيق الموضعي للأدوية التي تعتمد على أوراق القنب موضعياً أو تحت اللسان فعال بنفس القدر ويوفر علاجًا طبيعيًا للتخفيف من أعراض الأمراض.

يستخدم النبات كله

تندرج الأدوية التي تعتمد على أوراق القنب في الهند تحت أقسام AYUSH في الولايات الفردية. يستفيد طب الأيورفيدا من التأثيرات التآزرية للمستخلصات النباتية الكاملة للعلاج، وهو أمر مهم للشفاء الشامل التأثير المساعد للقنب كامل الطيف أكثر فعالية من المستخلصات وحدها أو واسعة الطيف.

الإفراط في استخدام أمر خطير

عندما يتعلق الأمر بالأدوية التي تعتمد على أوراق القنب ، فإنها تحتوي عادةً على مقتطفات كاملة الطيف لكن الجرعات العالية لا تضمن دائمًا نتائج أفضل أو أسرع يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح لهذه الأدوية إلى آثار جانبية مثل النعاس والإسهال وجفاف الفم والأدمان وما إلى ذلك. يجب تناول أي دواء من أوراق القنب تحت إشراف طبيب مرخص.