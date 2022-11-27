عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. الماريجوانا تحتوي على مستويات عالية من THC المسببة للإدمان

نبات الماريجوانا
نبات الماريجوانا تحتوي على مستويات عالية من THC التى تسبب ا

استمر الجدل حول نبات القنب أو المرجوانا لسنوات عديدة، يطالب بعض الأشخاص بجعل استخدامه قانونيًا، بينما يريد البعض عدم قانونية أن تأتي أسماء ganja و charas مع الحشيش، وبعض الأشخاص يعتبرون كل هذه الأشياء واحدة، ولكن هذا ليس صحيحا.

txt

الخجل يقود الشباب إلى الإدمان .. أخصائي صحة نفسية توضح | فيديو

txt

أستاذ مخ وأعصاب: الاضطرابات النفسية قد تقود إلى الإدمان.. فيديو

ما حقيقة نبات القنب؟ 

وبحسب ما نشره موقع هيلثي قال ممارس طب الأيورفيدا في Boheco الدكتور هارشاد جين، إن معظم ما نعرفه عن نبات القنب مضلل هناك فرق بين ganja و bhang و charas. أيضًا ، في حالة ما، يكون استخدامه قانونيًا ومفيدًا.

القنب والماريجوانا مختلفة

وفقًا للدكتور هارشاد جين، فإن القنب والماريجوانا من النباتات التي تنتمي إلى نفس النوع القنب، العامل الأكثر أهمية الذي يميز الاثنين هو وجود رباعي هيدروكانابينول (THC) ، مادة الكانابينويد التي تسبب الإدمان من المعروف تاريخيًا أن القنب يحتوي على مستويات منخفضة من THC (غالبًا 0.3٪)، بينما من المعروف أن الماريجوانا تحتوي على مستويات عالية من THC.

جانجا ، بهانج ، شاراس ليست هي نفسها

يتكون نبات القنب من أوراق (بهانج) وبذور وبراعم (جانجا) وينبع من الراتنجات (كاراس). كل هذه لها عدد من الاستخدامات الصناعية والطبية. وفقًا للقانون الوطني للأدوية والمؤثرات العقلية (NDPS) ، يُسمح قانونًا بالقنب (الأوراق) ، جنبًا إلى جنب مع البذور والألياف في حين أن الكاراس (الراتنجات) والجنجا (البراعم) غير قانونية ليس هذا فحسب ، فقد كان الحشيش جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الهند وطبها، بينما يعتبر القنب أكثر الأعشاب قداسة وقوة في Atharva Veda. عند تناوله كدواء من طب الأيورفيدا ، فإنه يمكن أن يخفف الألم ، والنوم غير الكامل ، والإجهاد ، وسوء الهضم.

يستخدم فقط كدواء

أحد أسباب عمل العقاقير التي تعتمد على أوراق القنب على جسم الإنسان هو وجود نظام endocannabinoid (ECS). إنه نظام إشارات للخلية ، والذي يتضمن endocannabinoids والإنزيمات والمستقبلات بسبب ECS ، يعمل الجسم بشكل كافٍ ويتم الحفاظ على التوازن أو التوازن. نظرًا لأنه يتم توزيعه في جميع أنحاء الجسم ، فإن التطبيق الموضعي للأدوية التي تعتمد على أوراق القنب موضعياً أو تحت اللسان فعال بنفس القدر ويوفر علاجًا طبيعيًا للتخفيف من أعراض الأمراض.

يستخدم النبات كله

تندرج الأدوية التي تعتمد على أوراق القنب في الهند تحت أقسام AYUSH في الولايات الفردية. يستفيد طب الأيورفيدا من التأثيرات التآزرية للمستخلصات النباتية الكاملة للعلاج، وهو أمر مهم للشفاء الشامل التأثير المساعد للقنب كامل الطيف أكثر فعالية من المستخلصات وحدها أو واسعة الطيف.

الإفراط في استخدام أمر خطير

عندما يتعلق الأمر بالأدوية التي تعتمد على أوراق القنب ، فإنها تحتوي عادةً على مقتطفات كاملة الطيف لكن الجرعات العالية لا تضمن دائمًا نتائج أفضل أو أسرع يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح لهذه الأدوية إلى آثار جانبية مثل النعاس والإسهال وجفاف الفم والأدمان وما إلى ذلك. يجب تناول أي دواء من أوراق القنب تحت إشراف طبيب مرخص.

جفاف الفم الماريجوانا النباتات اضطرابات الاضطرابات النفسية مستويات عالية المؤثرات العقلية ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-11-2022

عرضان أوروبيان لضم نجم الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

طريقة عمل سوشي السلمون المدخن .. أحلى وأرخص من المحلات

طريقة عمل بطاطا بالقشطة والمكسرات.. حلويات الشتاء

بدون لحوم.. طريقة عمل كسكسي بالحمص والبصل

بالأعشاب.. تعرفي على طريقة جديدة لإعداد الدجاج المشوي

ترشيحاتنا

رباعي هجومي ناري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في كأس مصر

لمرضى السكري.. ضمادة ذكية تشفي الجروح وتراقبها بالهاتف

أهم الأخبار.. حقيقة تفاوض اتحاد الكرة مع رينارد وداليا مصطفى تشكو من غلاء الدروس الخصوصية

عمرو أديب عن خسارة السعودية: لولا الغلطتين مكنتش بولندا كسبت

سعر الدولار في البنوك اليوم 27-11-2022

أعشاب صحراء مطروح.. سحر يقضي على العديد من الأمراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ