حكم قراءة القرآن بالقراءات الشاذة وكيف نعرفها .. علي جمعة يرد

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنه لا يجوز قراءة القرآن بالقراءات الشاذة.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن القراءات الشاذة في القرآن الكريم، على نوعين ، قراءة لها سند، وقراءة ليس لها سند، فإذا كانت القراءة لها سند ، فقد يكون لها سند معتبر وقد تكون القراءة مشهورة ولكنها لم تصل إلى حد التواتر، ولكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة.

أما النوع الثاني، فهو القراءة ذات السند الواحد ، وهناك نوع الثالث ما لا سند له.

وأكد أن كل هذا يدل على أن المسلمين حريصين على نقل الكتاب بصورة متصلة ولا يهرفون بما لا يعرفون.

وأشار إلى أننا كي نعرف أن القراءة التي أمامنا شاذة، فهي تكون فاقدة لشرط من هذه الشروط الثلاثة: إما أن تكون مخالفة للرسم، وإما أن تكون مخالفة لقواعد اللغة العربية، وإما أن تكون مخالفة لتواتر السند، فقد تكون ليس لها سند، وقد يكون لها سند لم يصل بها إلى مرحلة التواتر.