غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني في هذا الموعد

تعكف الفنانة غادة عبد الرازق على التجهيز والتحضير لـ مسلسل تلت التلاتة الذى تخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2023، والمقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها به نهاية ديسمبر 2022.

مسلسل تلت التلاتة

مسلسل تلت التلاتة، من إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

وتأتي مشاركة الفنانة غادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "تلت التلاتة"، بعد غيابها عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي 2022.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية مسلسل "لحم غزال"، الذي عرض في رمضان 2021، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وشارك فيه مي سليم، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، رحاب الجمل، وفاء عامر، مصطفى أبو سريع، ياسر الطوبجي.

وتواصل غادة عبدالرازق الفترة الحالية تصوير أكثر من عمل منهم فيلم "جوازة بالعافية"، وتجسد ضمن أحداث الفيلم شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.