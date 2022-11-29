عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني في هذا الموعد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تعكف الفنانة غادة عبد الرازق على التجهيز والتحضير لـ مسلسل تلت التلاتة الذى تخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2023، والمقرر أن تبدأ تصوير أولى مشاهدها به نهاية ديسمبر 2022.

مسلسل تلت التلاتة

مسلسل تلت التلاتة، من إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

وتأتي مشاركة الفنانة غادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "تلت التلاتة"، بعد غيابها عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي 2022.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق الدرامية مسلسل "لحم غزال"، الذي عرض في رمضان 2021، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وشارك فيه مي سليم، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، رحاب الجمل، وفاء عامر، مصطفى أبو سريع، ياسر الطوبجي.

وتواصل غادة عبدالرازق الفترة الحالية تصوير أكثر من عمل منهم فيلم "جوازة بالعافية"، وتجسد ضمن أحداث الفيلم شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، والعمل من بطولة أحمد آدم، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل.

ادة عبدالرازق تلت التلاتة مسلسل تلت التلاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أسابيع.. وهذا سعر عيار 21 الآن

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: حقيقة ارتباط حمو بيكا بمذيعة شهيرة.. وكنزي مدبولي تخرج عن صمتها

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

حمو بيكا يكشف حقيقة ارتباطه بمذيعة شهيرة

الموسيقيين: التحقيق مع المستشار القانوني السابق وموظفة بالنقابة

حقيقة إيقاف ويجز من الغناء.. سكرتير نقابة الموسيقيين يكشف الحقيقة |خاص

إحنا الحياة.. حمادة هلال يترشح لأول تعاون فني صيني عربي

مهرجان البحر الأحمر يكرّم أيقونة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية

أخبار الفن: وفاة زوج شقيقة إيهاب فهمي .. وتفاصيل جديدة عن مهرجان شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الريال السعودي بـ6.53 جنيه.. تعرف على أسعار العملات العربية مستهل اليوم الثلاثاء

بسبب فقدان بصر تسبيح.. الحكم في قضية أطباء قنا اليوم

بايك تقدم نسختها الجديدة BJ60 .. صور

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إطلاق قمر صناعي تابع لوزارة الدفاع الروسية

ارتفاع الأسهم الآسيوية تأثرا بدعم الصين لقطاع العقارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت 5 ملايين دولار تعويضًا.. أمريكية تقاضي مطعم شهير لسبب غير متوقع

صادم.. 7 هنود وكلبان ودجاجة على موتوسيكل واحد| فيديو

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

ردة فعل مذهلة لطفل بعد مصافحة كريستيانو رونالدو| شاهد

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ