بايدن يحذر الكونجرس: إضراب السكك الحديدية له آثار اقتصادية وخيمة

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس، الاثنين، إلى التدخل لتجنب هجوم محتمل للسكك الحديدية يمكن أن يحدث في وقت مبكر من 9 ديسمبر ، محذرًا من تأثير اقتصادي كارثي إذا توقفت خدمة السكك الحديدية.

طلب بايدن من المشرعين تبني الصفقة المبدئية التي أُعلن عنها في سبتمبر 'دون أي تعديلات أو تأخير - لتجنب احتمال إغلاق سكك حديدية وطني محتمل بالشلل' وأضاف أن ما يصل إلى 765 ألف أمريكي 'يمكن أن يُوقفوا عن العمل في الأسبوعين الأولين وحدهما'.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن المشرعين سيتبنون تشريعًا هذا الأسبوع 'لمنع إضراب سكك حديدية كارثي على مستوى البلاد ، والذي من شأنه أن يوقف اقتصادنا'.

ودعت أكثر من 400 مجموعة الكونجرس يوم الاثنين للتدخل في أزمة عمال السكك الحديدية التي تهدد بوقف شحنات الطعام والوقود والمسافرين الذين تقطعت بهم السبل مع إلحاق أضرار اقتصادية بمليارات الدولارات.

يمكن أن يؤدي توقف حركة السكك الحديدية إلى تجميد ما يقرب من 30٪ من شحنات البضائع الأمريكية من حيث الوزن، ويؤجج التضخم ويكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى ملياري دولار يوميًا عن طريق إطلاق سلسلة من مشاكل النقل التي تؤثر على قطاعات الطاقة والزراعة والتصنيع والرعاية الصحية والتجزئة في الولايات المتحدة.

ورفض العاملون في أربع نقابات الصفقة المبدئية ، بينما وافق عليها العمال في ثماني نقابات.

شارك وزير العمل مارتي والش ووزير النقل بيت بوتيجيج ووزير الزراعة توم فيلساك في مناقشات مع صناعة السكك الحديدية والنقابات وأصحاب المصلحة في صناعة الزراعة.

وأشاد السناتور روجر ويكر، أكبر جمهوري في لجنة التجارة، بدعوة بايدن إلى الكونجرس للتحرك وقال إنه لا يوجد طرف واحد سعيد تمامًا بصفقة العقد الوسط 'لكن الشيء المسؤول الذي يجب فعله هو تجنب الإضراب'.

وقالت رابطة السكك الحديدية الأمريكية إن 'إجراء الكونجرس لمنع توقف العمل بهذه الطريقة مناسب ... لا أحد يستفيد من توقف العمل بالسكك الحديدية - ليس عملاؤنا ، وليس موظفو السكك الحديدية وليس الاقتصاد الأمريكي.'

في خطاب يوم الاثنين ، حذرت غرفة التجارة الأمريكية ، والرابطة الوطنية للمصنعين ، والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة ، ومعهد البترول الأمريكي ، ورابطة المطاعم الوطنية ، وجمعيات النقل بالشاحنات الأمريكية ، ومجموعات أخرى من أن آثار إضراب محتمل يمكن الشعور بها في أقرب وقت. 5.

قال بايدن إن الكونجرس 'يجب أن ينحي السياسة والانقسامات الحزبية جانباً وأن يقدم المساعدة للشعب الأمريكي. يجب على الكونجرس إرسال هذا القانون إلى مكتبي قبل 9 ديسمبر بوقت طويل حتى نتمكن من تجنب الاضطراب'.

جاء في الرسالة الموجهة إلى قادة الكونجرس التي أبلغت عنها رويترز لأول مرة أن 'المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد أمتنا ومجتمعاتنا تجعل إضراب السكك الحديدية الوطنية أمرًا غير مقبول' ، محذرة من أن الإضراب قد يوقف خط السكك الحديدية للركاب أمتراك وخدمات السكك الحديدية للركاب التي 'من شأنها أن تعطل ما يصل إلى 7 ملايين مسافر. يوم.'

أصدر مجلس الطوارئ الرئاسي التابع لبايدن في أغسطس إطار عمل الصفقة المبدئية التي تمت في سبتمبر بين خطوط السكك الحديدية الرئيسية وعشرات النقابات التي تمثل 115 ألف عامل. وتشمل هذه شركات النقل يونيون باسيفيك (UNP.N) ، بيركشاير هاثاواي إنك (BRKa.N) BNSF ، CSX (CSX.O) ، نورفولك جنوب (NSC.N) وكانساس سيتي ساوثرن.

النقابات والسكك الحديدية لديها حتى 9 ديسمبر لحل الخلافات. إذا لم يفعلوا ذلك ، يمكن للعمال الإضراب أو يمكن للسكك الحديدية أن تغلق الموظفين - ما لم يتدخل الكونجرس.

لكن خطوط السكك الحديدية ستوقف شحنات المواد الخطرة قبل أربعة أيام على الأقل من الموعد النهائي للإضراب.