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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

نقص فيتامين د
نقص فيتامين د

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية للجسم ، حيث يتحكم في عملية التمثيل الغذائي ، والأعصاب وخلايا الدم ونظرًا لنقص هذا الفيتامين ، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء اللازمة لنقل الأكسجين إلى جميع أجزائه يوجد فيتامين ب 12 في العديد من أنواع الطعام ، ومع ذلك يعاني الكثير من الناس من نقصه.

بسبب نقص فيتامين ب 12  

 يبدأ في الظهور أنواع عديدة من المشاكل العصبية التي تهدد الحياة بما في ذلك فقر الدم وأمراض المعدة والأمعاء في الآونة الأخيرة ، كانت هناك أيضًا حالة تلف في الحبل الشوكي لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا بسبب نقص فيتامين ب 12.في مثل هذه الحالة ، يجب أن تعرف أعراض نقص فيتامين ب 12

هذه الحالة لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا بسبب نقص فيتامين ب 12

-12-13-

وفقًا لدراسة حالة نُشرت في B12deficiency.info ، كان JJ البالغ من العمر 13 عامًا يواجه صعوبات في المشي لمدة عام بعد ذلك ، في عام 2006 ، تسببت أمراض مثل الالتهاب الرئوي ، المرض الوراثي "ويلسون" ، اليرقان في إضعاف جسم JJ واحدًا تلو الآخر.

في أغسطس 2007 ، تم تشخيص إصابة JJ بحالة من أمراض المناعة الذاتية حيث لا تستطيع الأمعاء امتصاص فيتامين ب 12 وهذا ما يسمى بفقر الدم الخبيث. ولأنه لم يتم تشخيصه إلا بعد فترة طويلة ، فقد تسبب المرض في إلحاق أضرار جسيمة بالحبل الشوكي لـ JJ. بصرف النظر عن هذا ، كان JJ يعاني أيضًا من كسور متعددة وهشاشة في الظهر.

أعراض نقص فيتامين ب 12

-12-
  • التعب أو الضعف
  • الغثيان والقيء أو الإسهال
  • فقدان الشهية
  • فقر دم
  • فقدان الوزن
  • التهاب الفم أو اللسان
  • جلد شاحب
  • خدر أو وخز في اليدين والقدمين
  • مشكلة في الرؤية
  • صعوبة تذكر الأشياء
  • صعوبة في المشي أو التحدث
  • الاضطرابات العصبية
  • كآبة
  • التهيج
  • تعديل السلوك

هذه هي الطريقة التي يتم بها الكشف عن نقص فيتامين ب 12

-12-

 وفقًا لعيادة كليفلاند، يحدث نقص فيتامين ب 12 عندما تكون كمية فيتامين ب 12 في الدم أقل من 150 لكل مل قد يكون تشخيص نقص فيتامين ب 12 صعبًا لأن الأعراض ليست موجودة دائمًا في مثل هذه الحالة ، من الضروري إجراء فحص دم منتظم بالنسبة لهذا المستوى من فيتامين ب 12 ، يتم إجراء اختبار الدم واختبار CBC.

تحدث هذه الأمراض بسبب نقص فيتامين ب 12

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وفقًا لـ NHS ، فإن نقص فيتامين B12 في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم ومشاكل عصبية والعقم وأمراض مثل سرطان القولون.

كيفية التخلص من نقص فيتامين ب 12

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يمكنك تناول الأطعمة الحيوانية لتجنب نقص فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 موجود بكثرة في هذه الأطعمة في هذه الحالة ، قد يكون تناول منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدجاج مفيدًا لك.

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