طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية للجسم ، حيث يتحكم في عملية التمثيل الغذائي ، والأعصاب وخلايا الدم ونظرًا لنقص هذا الفيتامين ، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء اللازمة لنقل الأكسجين إلى جميع أجزائه يوجد فيتامين ب 12 في العديد من أنواع الطعام ، ومع ذلك يعاني الكثير من الناس من نقصه.

بسبب نقص فيتامين ب 12

يبدأ في الظهور أنواع عديدة من المشاكل العصبية التي تهدد الحياة بما في ذلك فقر الدم وأمراض المعدة والأمعاء في الآونة الأخيرة ، كانت هناك أيضًا حالة تلف في الحبل الشوكي لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا بسبب نقص فيتامين ب 12.في مثل هذه الحالة ، يجب أن تعرف أعراض نقص فيتامين ب 12

هذه الحالة لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا بسبب نقص فيتامين ب 12

وفقًا لدراسة حالة نُشرت في B12deficiency.info ، كان JJ البالغ من العمر 13 عامًا يواجه صعوبات في المشي لمدة عام بعد ذلك ، في عام 2006 ، تسببت أمراض مثل الالتهاب الرئوي ، المرض الوراثي "ويلسون" ، اليرقان في إضعاف جسم JJ واحدًا تلو الآخر.

في أغسطس 2007 ، تم تشخيص إصابة JJ بحالة من أمراض المناعة الذاتية حيث لا تستطيع الأمعاء امتصاص فيتامين ب 12 وهذا ما يسمى بفقر الدم الخبيث. ولأنه لم يتم تشخيصه إلا بعد فترة طويلة ، فقد تسبب المرض في إلحاق أضرار جسيمة بالحبل الشوكي لـ JJ. بصرف النظر عن هذا ، كان JJ يعاني أيضًا من كسور متعددة وهشاشة في الظهر.

أعراض نقص فيتامين ب 12

التعب أو الضعف

الغثيان والقيء أو الإسهال

فقدان الشهية

فقر دم

فقدان الوزن

التهاب الفم أو اللسان

جلد شاحب

خدر أو وخز في اليدين والقدمين

مشكلة في الرؤية

صعوبة تذكر الأشياء

صعوبة في المشي أو التحدث

الاضطرابات العصبية

كآبة

التهيج

تعديل السلوك

هذه هي الطريقة التي يتم بها الكشف عن نقص فيتامين ب 12

وفقًا لعيادة كليفلاند، يحدث نقص فيتامين ب 12 عندما تكون كمية فيتامين ب 12 في الدم أقل من 150 لكل مل قد يكون تشخيص نقص فيتامين ب 12 صعبًا لأن الأعراض ليست موجودة دائمًا في مثل هذه الحالة ، من الضروري إجراء فحص دم منتظم بالنسبة لهذا المستوى من فيتامين ب 12 ، يتم إجراء اختبار الدم واختبار CBC.

تحدث هذه الأمراض بسبب نقص فيتامين ب 12

وفقًا لـ NHS ، فإن نقص فيتامين B12 في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم ومشاكل عصبية والعقم وأمراض مثل سرطان القولون.

كيفية التخلص من نقص فيتامين ب 12

يمكنك تناول الأطعمة الحيوانية لتجنب نقص فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 موجود بكثرة في هذه الأطعمة في هذه الحالة ، قد يكون تناول منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدجاج مفيدًا لك.