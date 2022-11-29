طفل يواجه صعوبة فى المشي بسبب نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 من العناصر الغذائية الأساسية للجسم ، حيث يتحكم في عملية التمثيل الغذائي ، والأعصاب وخلايا الدم ونظرًا لنقص هذا الفيتامين ، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء اللازمة لنقل الأكسجين إلى جميع أجزائه يوجد فيتامين ب 12 في العديد من أنواع الطعام ، ومع ذلك يعاني الكثير من الناس من نقصه.
بسبب نقص فيتامين ب 12
يبدأ في الظهور أنواع عديدة من المشاكل العصبية التي تهدد الحياة بما في ذلك فقر الدم وأمراض المعدة والأمعاء في الآونة الأخيرة ، كانت هناك أيضًا حالة تلف في الحبل الشوكي لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا بسبب نقص فيتامين ب 12.في مثل هذه الحالة ، يجب أن تعرف أعراض نقص فيتامين ب 12
هذه الحالة لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا بسبب نقص فيتامين ب 12
وفقًا لدراسة حالة نُشرت في B12deficiency.info ، كان JJ البالغ من العمر 13 عامًا يواجه صعوبات في المشي لمدة عام بعد ذلك ، في عام 2006 ، تسببت أمراض مثل الالتهاب الرئوي ، المرض الوراثي "ويلسون" ، اليرقان في إضعاف جسم JJ واحدًا تلو الآخر.
في أغسطس 2007 ، تم تشخيص إصابة JJ بحالة من أمراض المناعة الذاتية حيث لا تستطيع الأمعاء امتصاص فيتامين ب 12 وهذا ما يسمى بفقر الدم الخبيث. ولأنه لم يتم تشخيصه إلا بعد فترة طويلة ، فقد تسبب المرض في إلحاق أضرار جسيمة بالحبل الشوكي لـ JJ. بصرف النظر عن هذا ، كان JJ يعاني أيضًا من كسور متعددة وهشاشة في الظهر.
أعراض نقص فيتامين ب 12
- التعب أو الضعف
- الغثيان والقيء أو الإسهال
- فقدان الشهية
- فقر دم
- فقدان الوزن
- التهاب الفم أو اللسان
- جلد شاحب
- خدر أو وخز في اليدين والقدمين
- مشكلة في الرؤية
- صعوبة تذكر الأشياء
- صعوبة في المشي أو التحدث
- الاضطرابات العصبية
- كآبة
- التهيج
- تعديل السلوك
هذه هي الطريقة التي يتم بها الكشف عن نقص فيتامين ب 12
وفقًا لعيادة كليفلاند، يحدث نقص فيتامين ب 12 عندما تكون كمية فيتامين ب 12 في الدم أقل من 150 لكل مل قد يكون تشخيص نقص فيتامين ب 12 صعبًا لأن الأعراض ليست موجودة دائمًا في مثل هذه الحالة ، من الضروري إجراء فحص دم منتظم بالنسبة لهذا المستوى من فيتامين ب 12 ، يتم إجراء اختبار الدم واختبار CBC.
تحدث هذه الأمراض بسبب نقص فيتامين ب 12
وفقًا لـ NHS ، فإن نقص فيتامين B12 في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم ومشاكل عصبية والعقم وأمراض مثل سرطان القولون.
كيفية التخلص من نقص فيتامين ب 12
يمكنك تناول الأطعمة الحيوانية لتجنب نقص فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 موجود بكثرة في هذه الأطعمة في هذه الحالة ، قد يكون تناول منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدجاج مفيدًا لك.