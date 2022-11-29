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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك القاهرة تضبط مصنعا وهميا بتهمة استيراد مستلزمات الإنتاج

صدى البلد

حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع إلالتزام التجارى محضر ضبط جمركى لمصنع وهمى قام بالافراج عن مشمول ١٦٨ بيان جمركى كمستلزم انتاج ثم قام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

حيث قام أحد المصانع الوهمية بالإفراج عن مشمول ١٦٨ شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج ، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل بمستندات المصنع فتبين أنه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع و موافاة مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع .

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وقام أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ والأستاذة سهام عمر كامل مدير إدارة الشئون الفنية بتشكيل لجنة من إيهاب عبد الله وإسلام شكرى وممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح و وليد والى ومحمد رفاعى لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانونى للمصنع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وإعداد تقرير الفحص الفنى وإحالة الموضوع للشئون القانونية لإعمال شئونها .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٢٨٨ مليون و ٧١٣ ألف و ٦٢ جنيه .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٨٦٦ مليون و ١٣٩ ألف و ١٨٨ جنيه .

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركى لهذا المصنع .

مكافحة التهرب الجمركى قانون الجمارك هيئة الرقابة الصناعية وزارة التجارة

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