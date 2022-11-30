مغتصب المعادى أمام الجنايات اليوم

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهم بالتعدي على فتاة وخطفها بمنطقة المعادي.

يصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فاروق.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها بالقوة حال تواجدها وحيدة داخل منزلها، بأن وثق يديها جابرا إياها على خلع ملابسها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها دون أمر من الحكام المختصين بأن منعها من الخروج من مسكنها وعذبها بدنيًا بأن أحكم وثاقها وتعدى عليها بالضرب وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.