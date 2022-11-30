أرقام هائلة.. استثمارات ضخمة في السيارات ذاتية القيادة |فيديو

النظام الجديد المقدم من شركة السيارات تسلا، لمساعدة مستخدمي سيارات تسلا، حيث توفر امتداد لميزة السائق الآلي، حيث التوسع وظائف آليه مثل وقوف السيارات بشكل اوتوماتيكي والتعرف على إشارات المرور وعلامات التوقف.

وفي تقرير عرضته قناة "العربية" يوضح التكنولوجيا الحالية بشأن السيارات، والتي تتطلب من السائقين إبقاء يدهم على عجلة القيادة للسيطرة على السيارات في كل لحظة فكل 45 دقيقة يقوم تنبيه لجعل يدك تشد على عجلة القيادة بتتأكد من أنك منتبه بتتأكد السيارة إنك منتبه وإلا ستتوقف القيادة الذاتية.

السيارات والقيادة الذاتية

إذا قامت السيارة بوقت القيادة الذاتية تقوم بطرد السائق من برنامج القيادة فهذه البرامج بلا شك هي واحدة من أنظمة القيادة شبه المستقلة تقدمًا في العالم لكنها تحتاج الكثير من العمل حسب آراء الخبراء.