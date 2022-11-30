عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرقام هائلة.. استثمارات ضخمة في السيارات ذاتية القيادة |فيديو

سيارة القيادة الذاتية
سيارة القيادة الذاتية

النظام الجديد المقدم من شركة السيارات تسلا، لمساعدة مستخدمي سيارات تسلا، حيث توفر امتداد لميزة السائق الآلي، حيث التوسع وظائف آليه مثل وقوف السيارات بشكل اوتوماتيكي والتعرف على إشارات المرور وعلامات التوقف.

txt

تسلا تجهز للكشف عن الجيل الجديد من موديل 3 بتحديثات قوية |صور

txt

تسلا تواصل التوسع في إنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية عالميا

وفي تقرير عرضته قناة "العربية" يوضح التكنولوجيا الحالية بشأن السيارات، والتي تتطلب من السائقين إبقاء يدهم على عجلة القيادة للسيطرة على السيارات في كل لحظة فكل 45 دقيقة يقوم تنبيه لجعل يدك تشد على عجلة القيادة بتتأكد من أنك منتبه بتتأكد السيارة إنك منتبه وإلا ستتوقف القيادة الذاتية.

السيارات والقيادة الذاتية

إذا قامت السيارة بوقت القيادة الذاتية تقوم بطرد السائق من برنامج القيادة فهذه البرامج بلا شك هي واحدة من أنظمة القيادة شبه المستقلة تقدمًا في العالم لكنها تحتاج الكثير من العمل حسب آراء الخبراء.

السيارات استثمارات السيارات الذاتية القيادة شركة تسلا سيارات تسلا السائق الآلي اشارات المرور التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 محافظات تشهد أمطارا غزيرة.. الأرصاد تحذر هؤلاء المواطنين

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

هل يتراجع سعر الذهب في مصر خلال الفترة القادمة؟ .. توقعات الخبراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

قناة مفتوحة تذيع مباراة إنجلترا وويلز في كأس العالم قطر 2022.. اعرف التردد

الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية التلاميذ من الفيروس المخلوي

ترشيحاتنا

رد فعل بايدن بعد فوز منتخب أمريكا على إيران .. شاهد

نيزك ضخم في الصومال.. اكتشاف معادن جديدة تحمل دليلاً على تشكيل الكويكبات

هتشتريها من بره.. لعشاق السيدان.. قيمة الوديعة الدولارية لـ فيات تيبو 2021

استقرار البيض.. تراجع سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 30-11-2022

جولة جديدة لـ مرتضى منصور بالمحاكم اليوم

مفيش ارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحذيرية لنوبة قلبية غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد

انتبه .. هذه أولى علامات الفشل الكلوي

كارثة صحية.. احذري تناول تلك العصائر تزيد من خطر العمى الدائم

شرب حليب ناقة|فيديو لشاب كوري مع مراسل عربي يشعل أجواء كأس العالم|شاهد

فيديو

أب يتخلص من ابنه في سوهاج.. السبب صادم| شاهد

رعب يسيطر على الجزيرة.. ثوران أكبر بركان في العالم بـ هاواي

مونديال 2022.. تأهل السنغال يتصدر الترند وقطر تودع كأس العالم.. شاهد

خدعة أم حقيقة .. سيدة تشجع ابنها على الغش بطريقة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ