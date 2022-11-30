تسلا تجهز للكشف عن الجيل الجديد من موديل 3 بتحديثات قوية |صور

تخطط عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا لإصدار الجيل الجديد من أحد سيارتها الأكثر مبيعاً في العلم "موديل 3" قريباً، حيث تظهر تسريبات قدوم الجيل الجديد بتعزيزات لمنظومة الحركة والمظهر الخارجي والداخلي، وسيخضع لبعض التغييرات المهمة لجعله أكثر جاذبية للعملاء.

تسلا موديل 3

تأتي التحديثات الجديدة بعد مرور 5 سنوات كاملة عن إطلاق الجيل الأول من موديل 3 ، حيث تم الكشف عنها لأول مرة عام في 2017.

عكس الكثير من شركات صناعة السيارات، لا تقوم تسلا بإصدار ترقيات مادية لمركباتهم في كثير من الأحيان، وبدلاً من ذلك يتم تحسين المنتجات الكهربائية للشركة باستمرار من خلال تحديثات البرامج بشكل لاسلكي.

تسلا موديل 3

ونشرت رويترز تقريراً جديداً يدعي أن إعادة التصميم تستخدم الاسم الرمزي الداخلي لـ Highland وأن التركيز سينصب على تقليل القطع والمكونات المعقدة في الجزء الداخلي من الطراز 3، ويتمثل الهدف النهائي لشركة تسلا في خفض تكاليف الإنتاج.

تسلا موديل 3

وأضاف التقرير ان تسلا لا تقتصر جهودها فقط على جانب الإنتاج من سيارة السيدان الكهربائية موديل 3 ، حيث سيتم العمل على إصدار تحديثات جديدة أيضًا لبعض الميزات داخل المقصورة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا إدخال بعض التغييرات المرئية الطفيفة لجعل الطراز 3 يبدو جديدًا لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى في السوق، حيث قامت تسلا بإجراء عملية تجميل مماثلة لموديل S ، الذي حصل على واجهة أمامية جديدة وأكثر أناقة عندما تم إعطاؤه دفعة منتصف الدورة في أبريل 2016.

تسلا موديل 3

ومن بين التحسينات التي حصل عليها موديل S ميزات الراحة الجديدة، مثل المقاعد الأمامية المدفأة والتهوية، وفلتر هواء HEPA ، بالإضافة إلى خيارين جديدين لتزيين الخشب.

ومع ذلك ، يبدو أن أكثر المعلومات إثارة للاهتمام من تقرير رويترز هي حقيقة أن المقالة تشير إلى أن الطراز 3 يمكن أن يتلقى أيضًا مقود مستوحى من الطائرة بدلاً من عجلة القيادة التقليدية، هذا ما حصل عليه موديل S مع تحديث العام الماضي.

يقال إن الطراز 3 المحسن سيبدأ الإنتاج في مصنع تسلا الصيني في شنجهاي خلال الربع الثالث من العام.