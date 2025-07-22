بين العفوية والجرأة.. شاهد| راغب علامة مع المعجبات بالحفلات يثير السوشيال ميديا

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، قراراً بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر وإحالته للتحقيق بالنقابة.

راغب علامة يتصدر الترند بعد تداول صور مثيرة للجدل مع معجباته في الحفلات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة، صورًا للفنان اللبناني راغب علامة أثناء تفاعله مع معجباته في عدد من حفلاته الغنائية، حيث ظهر في بعضها وهو يعانق بعض الحاضرات ويطبع قبلة على خدود أخريات، في مشاهد أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومنتقدين.

وانقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن الصور تعبر عن العفوية والمحبة المتبادلة بين النجم وجمهوره، معتبرين أن راغب علامة لطالما عُرف بعلاقته القريبة من معجبيه، وبين من اعتبر أن بعض اللقطات "تجاوزت حدود اللياقة"، خاصة في ظل انتشارها على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية، مما جعل البعض يصفها بأنها "مبالغ فيها ولا تليق بنجم بحجمه".

يذكر أن راغب علامة يواصل إحياء سلسلة من الحفلات الصيفية في عدد من الدول العربية والأوروبية، ويشهد كل حفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، لا سيما من جانب المعجبات، ما يبرز حجم شعبيته الممتدة عبر الأجيال.

ورغم الجدل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الفنان راغب علامة حتى الآن حول الصور المتداولة، وهو ما ترك المجال مفتوحًا لتكهنات الجمهور، بين من يرى في صمته تجاهلاً للضجة، ومن يعتبره موقفًا ذكيًا لعدم تضخيم الأمر.

صور راغب علامة مع المعجبات