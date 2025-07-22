ممنوع الجواز.. اعرف شروط ومصروفات التقديم لهذه المدرسة

ممنوع الزواج طوال الخمس سنوات مدة الدراسة في المدرسة التى تصل مصروفاتها الي 18 ألف جنيه وهي مدرسة للبنات فقط وهي مدرسة التمريض التابعة لوزارة الكهرباء.

و أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مد فترة الالتحاق بمدرسة القمة للتمريض التابعة للشركة القابضة الس السبت القادم 26 يوليو 2025.



كما تم تعديل الحد الأدنى للمجموع المطلوب إلى 220 درجة بدلًا من 240.

وكانت مدرسة القمة للتمريض اعلنت عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ من يوم الأحد الموافق ۲۰۲٥/٧/٦م لمحافظات القاهرة الكبرى بدءا من مجموع (٢٤٠) درجة كحد أدني وفقا للآتي:

شروط القبول بمدرسة القمة للتمريض



- الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

-أن تكون المتقدمة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

-المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

-ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمدرسة (خمس سنوات).

-القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.

-عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى.

-إقرار على ولي الأمر بإن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

-تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

- اختبار الإملاء في اللغة العربية

- اختبار في اللغة

الإنجليزية

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

- اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل اختبار نفسي - قوة الملاحظة -اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن

- اجتياز الكشف الطبي ويشمل كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة - نفسى- عظام آشعة - صورة دم ---- الخ) يتم توقيع الكشف الطبي للطالبات بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

مصروفات الدراسة بمدرسة تمريض الكهرباء

المصاريف الدراسية للصف الأول لهذا العام ۱۸۰۰۰ جنيه فقط (ثمانية عشر ألف جنيها لا غير)

رسوم سحب ملف التقديم ١٥٠٠ جنيه فقط (ألف وخمسمائة جنيها لا غير)

ويتم التقديم على العنوان التالي.. ترعة الإسماعيلية مركز تدريب محطات كهرباء شمال القاهرة بجوار مستعمرة الكهرباء.