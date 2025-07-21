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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق
اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق
الديب أبوعلي

عقد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمطالب العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي ومناقشة سُبل تحسين الخدمات النقابية، واستعراض التحديات والمشكلات التي تواجه اللجان النقابية.

وفي هذا السياق شدد رئيس المرافق العامة، على استمرار العمل وتكثيف الجهود لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز المسار الذي تسلكه النقابة العامة من أجل تحقيق مطالب العاملين المتمثلة في:

  • صرف قيمة العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (89) لسنة 2025، وضمها كاملة للأجر الأساسي.
  • صرف الحافز الإضافي 700 جنيه للعاملين المقرر بذات القانون المشار إليه.
  • صرف مكافاة نهاية الخدمة.

وكشف الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات التي أصدرها رئيس المرافق العامة وفي مقدمتها:

  • سرعة مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تطبيق صحيح القانون رقم (89) لسنة 2025، الخاص بالعلاوة الدورية للعاملين 15%، وضم الحافز الإضافي 700 جنيه وفقا لما أقره القانون.
  • الموافقة على تحديد آليات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة.

وأكد فؤاد، أهمية دعم ورعاية العاملين والانحياز إلى جانبهم خاصة وأنهم النواة الرئيسية في بناء وحماية ودعم البنية التحية والمرافق الأساسية للدولة بموجب ما يبذلونه من جهود مخلصة ساهمت في تحقيق الطفرة الهائلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى ضرورة مساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتخفيف الأعباء المعيشية.

كما شدد “فؤاد” على سرعة تلبية مطالب العاملين بكافة المواقع والتواجد الميداني بين العاملين لتقديم الدعم اللازم والقيام بالدور الإيجابي لتعزيز علاقات العمل على أسس من التفاهم والحوار لخلق المناخ الملائم لبيئة العمل.

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