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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
رنا عصمت

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من صورها رفقة زوجها خلال تواجدهما بإيطاليا.

وظهرت أمينة خليل بإطلالات صيفية متنوعة، منها فستان أحمر حمالات نال إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتعتمد  أمينة خليل أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وتتميز أمينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إليكم الصور..

May be an image of 1 person, bell tower, the Leaning Tower of Pisa and the Arno River
May be an image of 1 person, eyewear, hat and hat shop
May be an image of 1 person, beard and coffee cup
بالاحمر النارىامينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا امينة خليل امينة خليل وزوجها

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بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا
بالاحمر النارى..امينة خليل تخطف الانظار رفقة زوجها من إيطاليا

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