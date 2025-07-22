بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

شاركت الفنانة أمينة خليل جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من صورها رفقة زوجها خلال تواجدهما بإيطاليا.

وظهرت أمينة خليل بإطلالات صيفية متنوعة، منها فستان أحمر حمالات نال إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتعتمد أمينة خليل أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وتتميز أمينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إليكم الصور..