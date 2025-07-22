قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قراراً بإيقاف المطرب اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعائه للتحقيق، وذلك على خلفية ما اعتبرته "مخالفة للسلوكيات العامة" خلال حفله الأخير بالساحل.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تقبيل راغب علامة لإحدى المعجبات على المسرح واحتضانه لها بطريقة وصفت بـ"غير اللائقة"، موجة من الجدل والانقسام بين الجمهور، ما دفع النقابة للتحرك واتخاذ إجراءات رسمية.

وقال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في بيان صحفي: "ما حدث لا يليق باسم مصر ولا بالحفلات المقامة على أرضها، هناك خطوط حمراء يجب احترامها من جميع الفنانين العرب والأجانب، حفاظًا على الذوق العام".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: