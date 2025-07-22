أقربها الخميس القادم.. جدول الإجازات المتبقية في 2025

جدول الإجازات المتبقية في 2025 .. يتزايد بحث المواطنين عبر محركات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025، رغبة منهم في تنظيم عطلاتهم العائلية، وترتيب جدول أعمالهم في الأشهر المقبلة.

الإجازات الرسمية في 2025

موعد إجازة ثورة 23 يوليو

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو عام 2025.

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موعد إجازة المولد النبوي

ويوافق المولد النبوي الشريف 1447 هـ يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، «بحسب الحسابات الفلكية»، وهي مناسبة دينية كبرى يحصل فيها المواطنون على عطلة رسمية للاحتفال بذكرى مولد الرسول سيدنا محمد ﷺ.

موعد إجازة 6 أكتوبر

سيوافق عيد القوات المسلحة ونصر أكتوبر يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وهي ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب 1973.

الإجازات الرسمية

وتصدر رئاسة مجلس الوزراء قراراتها بشأن مواعيد العطلات الرسمية قبيل كل مناسبة، وغالبا ما يتم ترحيل الإجازات التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك لتوحيد العطلات الأسبوعية خاصة في المصالح الحكومية.

الإجازات الرسمية 2025 في مصر مدفوعة الأجر، ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر، ويحصل العامل على الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

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