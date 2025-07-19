إجازة 23 يوليو 2025.. الحكومة تعلن الموعد الرسمي بعد ترحيلها لهذا اليوم

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موعد إجازة 23 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، وذلك ضمن جدول العطلات الرسمية المقررة للعاملين في الدولة.

ووفقا للقرار الحكومي، تم ترحيل الإجازة لتكون يوم الخميس 24 يوليو 2025 بدلا من الأربعاء، لتحقيق الاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع.

إجازة 23 يوليو 2025 مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

تعد إجازة 23 يوليو واحدة من الإجازات الرسمية المعترف بها بموجب قانون العمل المصري، وتمنح للعاملين في كل من القطاع الحكومي والخاص دون أي خصم من الأجر الشهري.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار يشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير العمل محمد جبران بيانا رسميا أعلن فيه أن الخميس 24 يوليو 2025 سيكون يوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف.

قرار ترحيل الإجازة إلى الخميس.. لماذا؟

يأتي هذا القرار ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ما يسهم في تقليل تعطل العمل خلال أيام منتصف الأسبوع، ويمنح الموظفين فرصة لقضاء عطلة طويلة تمتد حتى ثلاثة أيام، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العاملين للراحة.

العاملون المستبعدون من إجازة 23 يوليو

رغم شمول القرار لغالبية العاملين في قطاعات الدولة، إلا أن بعض الفئات قد لا تتمكن من الحصول على هذه الإجازة نظرا لطبيعة عملها الحيوية، ومن أبرزهم:

العاملون بنظام الورادي والمناوبات في المصانع والمرافق الحيوية

فرق الطوارئ الطبية وموظفو المستشفيات

العاملون في خدمات النقل والمواصلات العامة

رجال الأمن والحماية المدنية

موظفو غرف العمليات والجهات السيادية

“العمل” تصدر كتابا دوريا لتنظيم الإجازة

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع جهات العمل بتطبيق أحكامه، مع توجيه رؤساء الإدارات المركزية ومديري المديريات بالمحافظات بمتابعة التنفيذ في مواقع العمل المختلفة.

وبهذه المناسبة، وجه وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وعمال مصر، داعيا أن تعاد ذكرى الثورة على البلاد بالخير والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2025

إجازة 23 يوليو: ترحلت إلى الخميس 24 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف: توافق الخميس 4 سبتمبر 2025.

إجازة نصر أكتوبر: يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.