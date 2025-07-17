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الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو 2025، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر..ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وأصدرت وزارة العمل اليوم الخميس ،"الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 " بشأن تنظيم الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو ، ونص على التزام جميع جهات العمل والإنتاج بتطبيق أحكامه، والتنبيه على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌ في نطاق اختصاصه، بنشر التعليمات وتنفيذها في مواقع العمل المختلفة.

وبهذه المناسبة يهنئ وزير العمل الشعب المصري وعمال مصر، قاطرة التنمية، بهذه الذكرى المجيدة، داعيًا الله أن يُعيدها على البلاد بالخير والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير العمل ثورة يوليو القطاع الخاص

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