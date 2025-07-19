قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وقف شامل وفوري لإطلاق النار بالسويداء.. تفاصيل
أفضل أعمال البر في الحر الشديد.. مركز الأزهر يوضح
سهرة بمليون جنيه.. الزمالك يغرم فتوح ويوقف مستحقاته ويحيله للتحقيق
الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء
ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
موعد المباريات الودية لـ الأهلي بمعسكر تونس
لطلاب الثانوية العامة.. سدد رسوم اختبارات القدرات 2025 بهذه الطريقة
رويترز: قوات الأمن تبدأ بالانتشار في السويداء
لوفيجارو : آن أوان استيقاظ أوروبا لمواجهة أزمة الهجرة
ترامب يسحب الولايات المتحدة من إصلاحات منظمة الصحة العالمية
أبرز مباريات اليوم السبت 19-7-2025 والقنوات الناقلة
بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة.. اشتعال حريق بميناء أوديسا الأوكراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر
كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كود تعويض الإنترنت المجاني من شركات الاتصالات الأربع في مصر، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تعويض عاجل للمواطنين المتضررين من انقطاع خدمات الإنترنت بسبب الحريق الذي اندلع مؤخرا في سنترال رمسيس.

كود تعويض الإنترنت المجاني من شركات الاتصالات الأربع في مصر

الحريق تسبب في تعطل واسع لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة، أبرزها: وسط البلد، والعباسية، وغمرة، وهو ما دفع الجهاز القومي للتدخل وإلزام الشركات بتقديم باقات إنترنت مجانية تصل إلى 10 جيجابايت كتعويض مباشر للمستخدمين.

تفاصيل تعويض الإنترنت المجاني بعد حريق سنترال رمسيس

في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستخدمين، ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كلا من شركات فودافون، وأورنج، واتصالات، وWE بمنح عملائهم في المناطق المتأثرة باقات مجانية تعويضية دون خصم من الرصيد أو الباقة الأصلية.

كيفية الحصول على التعويض من كل شركة

أولا: طريقة الحصول على 10 جيجابايت من فودافون
ترسل الشركة رسالة نصية تلقائية للعملاء المتضررين بانقطاع الإنترنت.
في حال عدم استلام الرسالة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
الاتصال بخدمة عملاء فودافون من الخط الأرضي على: 25224328
أو الاتصال من أي محمول على: 01001888860
ثم تقديم طلب للحصول على التعويض المجاني.

ثانيا: خطوات استلام التعويض من أورنج
يحصل العملاء على رسالة نصية من الشركة تؤكد إضافة 10 جيجا إنترنت مجاني.

للتأكد من إضافة الباقة، اتبع واحدة من هذه الطرق:
الدخول على تطبيق My Orange.
الاتصال على 110 من خط أورنج.
الاتصال برقم 16110 من أي خط محمول أو أرضي.
أو التواصل عبر الخط الساخن: 01223202020

ثالثا: اتصالات مصر تمنح التعويض تلقائيا
أضافت شركة اتصالات 10 جيجا تلقائيا إلى باقات عملائها في المناطق المتضررة.

للتحقق من استلام التعويض:
استخدم تطبيق My Etisalat.

أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم: 01111234333

رابعا: وي (WE) توفر تعويض الإنترنت عبر الرسائل النصية:
ترسل WE رسالة نصية إلى العملاء المتضررين تؤكد منحهم ميجات مجانية.

يمكن التأكد من استلام التعويض من خلال:
تطبيق My WE
الاتصال برقم 111
أو استخدام خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي.

لو النت عندك بطيء.. طريقة تغيير باسورد الواي فاي


الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد: مستمرون في دعم المستهلكين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي، أن هذه التعويضات تأتي في إطار الالتزام بحماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية الحيوية دون انقطاع.

وشدد الجهاز على أنه يراقب تنفيذ الشركات لهذه الإجراءات بدقة لضمان وصول التعويضات إلى جميع المتضررين.

وإذا كنت من سكان وسط البلد أو العباسية أو غمرة، ولم تصلك رسالة التعويض، ينصح بالتواصل الفوري مع خدمة العملاء حسب شركتك لضمان استلام العشرة جيجا مجانا.

كود تعويض الإنترنت المجاني الانترنت كود تعويض الانترنت المجاني 10 جيجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على انتقال حمدي فتحي لـ بيراميدز

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

ترشيحاتنا

أحمد الشرع

أحمد الشرع: تدخل الدولة السورية منع خروج اشتباكات السويداء عن السيطرة

أرشيفية

43 شهيدا في قصف وإطلاق الاحتلال النار على مناطق متفرقة من غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

عضو بالكونجرس ينتقد إسرائيل لضرب سوريا : طهران العدو الحقيقي

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

فيديو

أنغام

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد