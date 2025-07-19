كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

يبحث المواطنون عن كود تعويض الإنترنت المجاني من شركات الاتصالات الأربع في مصر، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تعويض عاجل للمواطنين المتضررين من انقطاع خدمات الإنترنت بسبب الحريق الذي اندلع مؤخرا في سنترال رمسيس.

كيف تحصل على 10 جيجا نت هدية مجاناً؟.. 4 أكواد سريعة

كود تعويض الإنترنت المجاني من شركات الاتصالات الأربع في مصر

الحريق تسبب في تعطل واسع لخدمات الإنترنت الأرضي والمحمول في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة، أبرزها: وسط البلد، والعباسية، وغمرة، وهو ما دفع الجهاز القومي للتدخل وإلزام الشركات بتقديم باقات إنترنت مجانية تصل إلى 10 جيجابايت كتعويض مباشر للمستخدمين.

تفاصيل تعويض الإنترنت المجاني بعد حريق سنترال رمسيس

في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستخدمين، ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كلا من شركات فودافون، وأورنج، واتصالات، وWE بمنح عملائهم في المناطق المتأثرة باقات مجانية تعويضية دون خصم من الرصيد أو الباقة الأصلية.

كيفية الحصول على التعويض من كل شركة

أولا: طريقة الحصول على 10 جيجابايت من فودافون

ترسل الشركة رسالة نصية تلقائية للعملاء المتضررين بانقطاع الإنترنت.

في حال عدم استلام الرسالة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الاتصال بخدمة عملاء فودافون من الخط الأرضي على: 25224328

أو الاتصال من أي محمول على: 01001888860

ثم تقديم طلب للحصول على التعويض المجاني.

ثانيا: خطوات استلام التعويض من أورنج

يحصل العملاء على رسالة نصية من الشركة تؤكد إضافة 10 جيجا إنترنت مجاني.

للتأكد من إضافة الباقة، اتبع واحدة من هذه الطرق:

الدخول على تطبيق My Orange.

الاتصال على 110 من خط أورنج.

الاتصال برقم 16110 من أي خط محمول أو أرضي.

أو التواصل عبر الخط الساخن: 01223202020

ثالثا: اتصالات مصر تمنح التعويض تلقائيا

أضافت شركة اتصالات 10 جيجا تلقائيا إلى باقات عملائها في المناطق المتضررة.

للتحقق من استلام التعويض:

استخدم تطبيق My Etisalat.

أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم: 01111234333

رابعا: وي (WE) توفر تعويض الإنترنت عبر الرسائل النصية:

ترسل WE رسالة نصية إلى العملاء المتضررين تؤكد منحهم ميجات مجانية.

يمكن التأكد من استلام التعويض من خلال:

تطبيق My WE

الاتصال برقم 111

أو استخدام خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي.



الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد: مستمرون في دعم المستهلكين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي، أن هذه التعويضات تأتي في إطار الالتزام بحماية حقوق المستهلكين، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية الحيوية دون انقطاع.

وشدد الجهاز على أنه يراقب تنفيذ الشركات لهذه الإجراءات بدقة لضمان وصول التعويضات إلى جميع المتضررين.

وإذا كنت من سكان وسط البلد أو العباسية أو غمرة، ولم تصلك رسالة التعويض، ينصح بالتواصل الفوري مع خدمة العملاء حسب شركتك لضمان استلام العشرة جيجا مجانا.