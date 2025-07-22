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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب كرة قدم

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر
هاجر ابراهيم

ردت الفنانة وفاء عامر، على حقيقة إتهامها ببيع أعضاء اللاعب إبراهيم شيكا، قائلة: “تفاجأت بما ورد على منصة من المنصات المشهورة جدا بواحدة تدعي أنها بنت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبدأت تجر شكل بهذا الخبر بدون ذكر اسمي، ثم بدأت تلقح أني بتاجر بالأعضاء، ثم أخذته بطريقة طريفة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “الوضع زاد عن حده وأشياء لا تمس بالحقيقة بصلة، وليست هي فقط بل أكثر من سيدة، وهي عاملة حسابها أنها معاها شهادة معاملة أطفال، لا هي يجب أن تقضي عقوبتها فى مستشفي الأمراض العقلية، وأنا معروف أني مش بسيب حقي”.

وتابعت: “أنا ضد أن يتقال عليا أني بلوجر، وأنا أحارب هذا الأمر، وكل من فى التيك توك من الفنانين محترمين جدا وأنا أعرفهم ”.
 

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر إبراهيم شيكا

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