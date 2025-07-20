بعد ربط اسمها بوفاة إبراهيم شيكا.. أول رد فعل من وفاء عامر علي اتهامها بتجارة الأعضاء

أعربت الفنانة وفاء عامر عن استيائها الشديد من ظهور سيدة في مقطع فيديو تتهمها بالتورط في تجارة الأعضاء عقب وفاة اللاعب إبراهيم شيكا، وأكدت أنها ستلجأ إلى القضاء.

وكتبت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "أرفض تماما الزج باسمي أو الإساءة لي أو لأي شخص من أسرتي في شائعات تمس مكانتي كفنانة وإنسانة، وأؤكد للجميع أنني لن أترك كل من وراء هذه الشائعات والادعاءات الكاذبة وسأتخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم هم ومن وراءهم".



وقالت وفاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامية علا شوشة خلال برنامج «الشفرة»، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت نقمة حين تُستخدم لترويج الأكاذيب والإساءة إلى الآخرين دون أدلة أو مسؤولية، موضحًة أنها تقدمت رسميًا ببلاغ إلى الجهات المختصة لملاحقة كل من يقف وراء هذه الاتهامات.



وأضافت عامر: "منذ طفولتي وأنا لا أترك حقي... وسأحاسب قانونيًا كل من أساء إلي".