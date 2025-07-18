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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة وفاء عامر خلال أحدث ظهور: اللي بيرضى بيشوف النعمة

وفاء عامر
وفاء عامر
سارة عبد الله

شاركت الفنانة وفاء عامر، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “اللي بيرضى، بيشوف النعمة حتى في الحاجة اللي الناس شايفاها نقمة”.

وفاء عامر تكشف تفاصيل دورها في "الأميرة ضل حيطة"

وكانت قد كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل دورها في مسلسل "الأميرة ضل حيطه"، موضحة أن دورها يتناول شخصية "التوكسك"، وهي شخصية مليئة بالتعقيدات النفسية التي قد لا يدركها الكثيرون. 

وأضافت أن هذه الشخصية تعكس واقع العديد من الأشخاص في حياتنا، مشيرة إلى أن الجميع يمكن أن يكون عرضة للإصابة بمشاكل نفسية إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

تفاصيل شخصية الأم "التوكسك": تبرير السلوكيات بدون فهم

أوضحت وفاء أن شخصية الأم التي تجسدها في المسلسل تتصرف دون أن تفهم حقيقة الأمور، وتقوم دائمًا بتقديم الأعذار لأفعالها وسلوكياتها. 

وأكدت أن المسلسل يعرض بشكل دقيق كيف تتأثر العلاقات الزوجية بهذا النوع من الشخصيات.

المسلسل يسلط الضوء على مشاكل العلاقات الزوجية والتعامل معها

خلال تصريحاتها لبرنامج "العيد فرحة" مع الإعلامية جاسمين طه، تحدثت وفاء عن الرسائل العميقة التي يحملها المسلسل، حيث يعرض العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الزوجية، وكيفية التعامل مع الأزمات التي قد تنشأ بينها.

شخصيات توكسك أخرى في العمل: الحقد والصراع الداخلي

تطرقت وفاء إلى شخصيات أخرى "توكسك" في العمل، مثل صديقة ياسمين، التي كانت تحمل مشاعر الحقد تجاهها. 

أكدت أن هذه الشخصيات تساهم في زيادة تعقيد الأحداث داخل المسلسل وتبرز الصراعات النفسية بين الأفراد.

أبطال العمل: فريق عمل يضم ياسمين صبري ونيقولا معوض

مسلسل "الأميرة ضل حيطه" يضم مجموعة من الأبطال المتميزين مثل ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبدالحليم، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، سمر مرسي، عزت زين، محمد دسوقي، وعدد من الفنانين الموهوبين الذين يساهمون في تقديم عمل درامي مميز.

وفاء عامر فيسبوك الأميرة ضل حيطة

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