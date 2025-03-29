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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاء عامر فنانة قديرة.. سلوي عثمان: اعتذرت عن مسلسل الأميرة لهذا السبب

سلوى عثمان
سلوى عثمان
أحمد البهى

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع صدي البلد خلال ندوة تم تكريمها عن مسلسلها الرمضاني سيد الناس .


وخلال الندوة كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سر تراجعها عن المشاركة في مسلسل الأميرة ، والذي عرض خلال شهر رمضان وشارك في بطولته كل من ياسمين صبري . 

وقالت الفنانة القديرة سلوي عثمان : كنت قد تعاقدت علي المشاركة في بطولة مسلسل الأميرة ، وبالفعل صورت لقطات دعائية وكان حينها سيخرجه إبراهيم فخر ، ثم توقف التحضير ، وحين عاودا الاتصال بي من آجل بدء التصوير وحلول المخرجة شيرين عادل كمخرجة للعمل ، لم أستطيع التنسيق بين مواعيد تصوير مسلسل الأميرة ومسلسل سيد الناس ، والذي كنت بدأت تصوير حزء من مشاهدي ، ولكن من حسن القدر ان وفاء عامر هي من لعبت الدور ، وهي فنانه قديرة ومن المؤكد انه قدمته بشكل جيد . 

أبطال  مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:  

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .

سلوى عثمان سيد الناس ياسمين صبري

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