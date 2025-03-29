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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لاعب كرة قدم سعودي يكشف حقيقة زواجه من غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
أحمد البهى

نفي  لاعب  كرة القدم السعودي  سعيد العويران ما تردد عن زواجه سابقا بالفنانة  غادة عبد الرازق.

وقال  سعيد العويران ، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "يقال"، لي   الشرف في الزواج بالفنانة المصرية، فهي سيدة جميلة ومثقفة جدا، ولكني لم اتزوجها .

وتابع  أن السبب وراء إطلاق تلك الشائعة يعود إلى فيديو قديم جمعهما بالمغرب خلال مناسبة عامة.

ومن ناحية اخري تخوض الفنانة غادة عبد الرازق الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل شباب امرأه . 

قصة شباب امرأة 

على غرار الرواية، نتعرف من خلال المسلسل على الشاب الريفي البسيط الذي ينتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته. هناك، يستأجر وحدة صغيرة في منزل عرابة الحارة، ذات الصوت المسموع والشهرة الواسعة، والشخصية التي لا تخفى لؤمة لائم. سرعان ما يقع الشاب في شباك المرأة اللعوب التي تسيطر على أفكاره وتغير من طباعه. وبعد أن تنقلب حياته رأسًا على عقب وتظهر مشكلات هذه العلاقة السامة، يبدأ الشاب في إنقاذ نفسه من هيمنة هذا العشق الممنوع.


أبطال شباب إمرأة 

مسلسل  شباب امرأة من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من، النجم محمد محمود، رانيا منصور، احمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.
 

سعيد العويران لاعب كرة القدم السعودي سعيد العويران غادة عبد الرازق

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