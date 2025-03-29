إنصاف وحق .. وزيرة التضامن تشيد بـ روجينا ومسلسل حسبة عمري

أشادت د. مايا مرسي ، وزيرة التضامن الإجتماعي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمسلسل “ حسبة عمري ”

وقالت د. مايا مرسي : عمل درامي "حسبة عمري". إنصاف حق وعدالة وانسانية …. حق مخفي حق العشرة والطمأنينة والمستقبل بعد انهيار المودة والرحمة حق الكد والسعاية برافو روجينا.

قصة مسلسل حسبة عمري

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويشارك روجينا في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

أعمال روجينا

أحدث أعمال روجينا كان مسلسل “سر إلهي”، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 وحقق نجاحاً كبيراً.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.