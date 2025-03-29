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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة مجدي لصناع عمل منتهي الصلاحية: شكرا لصناع العمل الجامد

هبة مجدي
هبة مجدي
ميرنا محمود

وجهت الفنانة هبة مجدي رسالة لصناع عمل مسلسل منتهي الصلاحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتبت هبة مجدي :منتهي الصلاحية شكرا لصناع العمل شكرا فراج ،شكرا لكل صناع العمل الجامد دة ،١٠من ١٠.

شهدت الحلقة 14 من مسلسل منتهي الصلاحية أحداثا مثيرة، اذ ينقلب شرقاوي (حسن مالك) على شريكه في لعبة المراهنات صالح (محمد فرّاج) بعد أن تعرضت حياتهما للخطر واحتمالية اكتشاف أمرهما وتعرضهما للمساءلة القانونية.


ولمزيد من المكاسب المادية من المراهنات، توصل صالح وشرقاوي إلى وسيلة يستطيعان من خلالها جمع أموال المراهنات بأنفسهم ووضعها في تطبيق المراهنات من حسابات خاصة بهما، وبعد نجاحهما في كسب مبالغ كبيرة، يفاجأ الاثنان بحظر التطبيق للحسابات المتعددة التي يتفاعلون من خلالها، حيث رصد التطبيق عملية التحايل التي قاما بها.


هذا الحظر جعلهما يخسران كل ما حققاه من مكاسب، ما قاد شرقاوي للانقلاب على صالح والانفصال عن شراكته، خاصة وأن شرقاوي كان يرفض هذا التحايل منذ البداية، كما كان يرفض المكاسب المالية السريعة لما قد تثيرها من مخاطر.
إلى أي مصير سينتهي الحال بشرقاوي؟ وهل يثبت على موقفه من صالح؟
مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين

منتهي الصلاحية مسلسل منتهي الصلاحية هبه مجدي صناع عمل منتهي الصلاحية

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