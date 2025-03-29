ريهام عبد الغفور: مني زكي أستاذة تمثيل وفيلم الست سيكون مميزا

عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن حماسها لتجربة الفنانة مني زكي السينمائية الجديدة من خلال فيلم الست .

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصه لـصدي البلد : منى زكي أستاذة كبيرة ، وثقتي فيها وفي موهبتها كبيرة للغاية ، وأي عمل ستقدمه ستكون مميزة فيه .

وتابعت ريهام عبد الغفور : من الوارد ان يتم تقديم الشخصية عدة مرات وقد حدث ذلك مع شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وديانا وغيرهم من الشخصيات العامة .

واستكملت ريهام عبد الغفور : في راي ان البعض يسن سكاكينه بشكل زائد على مني زكي ، ولكنها فى كل مرة تثبت انها الأقوي ان الساككين بلاستيك .

ومن ناحية اخري تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “ ظلم المصطبة ” ، والذي حصدت من خلاله اشادات جماهيرية ونقدية .

مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.