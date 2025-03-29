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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود عبد الشكور : دنيا سامي من نجمات رمضان 2025

دنيا سامي
دنيا سامي
أحمد البهى

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالفنانة دنيا سامي . 

وقال محمود عبد الشكور : أعتبر دنيا سامي من نجمات رمضان ٢٠٢٥ بأدوارها المتنوعة في عدة مسلسلات، ما بين الكوميدي والجاد، وبحضور فائق في كل الحالات. 
 

واضاف : فاتن في مسلسل " ٨٠ باكو" شخصية صعبة وغريبة ومعقدة،  نعرف سبب مشاكلها، وندرك أنها ليست مجرد فتاة غيورة وحاقدة، ولكنها أيضا تمتلك حكاية مؤلمة، ودنيا هنا تتفهم طبيعة فاتن، وتجسدها بكل تفاصيلها.


وقال : عيشة نموذج نسائي آخر لعبته دنيا في حلقات " اللص" ، الزوجة البسيطة محدودة الوعي والمعرفة، بينما تبدو نجلا في حلقات " نص الشعب اسمه محمد" كشخصية مستهترة وعصبية وعدوانية أحيانا،  ومع ذلك تعرف كيف تنتزع الضحكات.
 

وتابع محمود عبد الشكور : حتى عندما ظهرت دنيا في آخر  حلقات الجزء الثالث من " كامل العدد " أضحكتنا أيضا في دور الممرضة التي فقدت السيطرة على الزائرين. 
 

واستكمل محمود عبد الشكور : إذا كانت دنيا قد ظهرت بكل هذه الوجوه والأقنعة فهي فعلا موهبة كبيرة، أتوقع لها تألقا مستحقا، وستملأ بجدارة مساحة أدوار نفتقدها ، لنساء مصريات عاديات،  نراهن في مكان.

دور أحداث مسلسل "80 باكو" في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية "بوسي" التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه "لولا" (تجسّد شخصيتها الفنانة انتصار)، حيث تضطر إلى جمع مبلغ 80 ألف جنيه لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها، وهو ما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل "80 باكو" من بطولة: هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، نادية شكري، عفاف مصطفى، محمود يسري، حمزة العيلي، وليد المغازي، دنيا سامي، ومجموعة كبيرة من النجوم.

العمل من إخراج كوثر يونس، وتأليف غادة عبد العال.

80 باكو مسلسل 80 باكو دنيا سامي

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