إزالة 17 حالة تعد بإدفو واسترداد قطعة أرض بالبصيلية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، والتى تستمر فعالياتها حتى 13 نوفمبر الجارى ، وذلك فى إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

إزالة 17 حالة تعدى بنجع هلال بإدفو على مساحة 4480 م2

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة شوقى مصطفى، بتنفيذ أعمال إزالة لـ17 حالة تعدٍ بنطاق نجع هلال التابع لقرية الحجز قبلى، بإجمالى مساحة بلغت 4480 م2، وذلك ضمن جهود التصدى للتعديات وإستعادة أراضى الدولة وإزالة المخالفات فى مهدها.

إزالة التعديات

إسترداد قطعة أرض بالبصيلية لرفضها التقنين وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، بتنفيذ أعمال إزالة وإسترداد لقطعة أرض بمنطقة الشرفا، بمساحة 98 م2 ، بعد رفض طلب تقنينها طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك تأكيداً على عدم السماح بإستمرار أى تعديات أو مخالفات على أراضى الدولة .

تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم

وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .