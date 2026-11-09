قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات جمركية بــ 60 مليار دولار.. الصين تمدد الهدنة التجارية مع أمريكا شهرين
بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم
مفتي الجمهورية: الأسرة كيان متماسك وحصن لحماية هوية الأمة في عصر الذكاء الاصطناعي
محمد شيرين عن أحمد الزند: كان أسد القضاة وعاشقًا للقضاء ودافع عن استقلاله وكرامة رجاله
نيويورك تايمز: مادورو يقضي وقته داخل السجن في قراءة القرآن والإنجيل
شيرين فهمي يكشف عن سر استمرار قضية كنيسة كرداسة أمام القضاء حتى الآن
إيران: إخراج اليورانيوم المخصب من طهران غير مطروح إطلاقًا
قبل أحداث يناير.. محمد شيرين يكشف تفاصيل تقارير رُفعت إلى رئيس الجمهورية
الاتحاد العراقي يكشف حقيقة التفاوض مع حسام حسن
أزمة دبلوماسية بين الإتحاد الأوروبي والجزائر بعد تقارير عن نشر الأخيرة قوات عسكرية في النيجر
أمين "التعاون الإسلامي" يُعرب عن تعازيه لمصر إثر حادث تصادم قطارين بمحافظة الجيزة
مبارك كان يرد بـ«أفندم» ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. شيرين فهمي يكشف كواليس مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 17 حالة تعد بإدفو واسترداد قطعة أرض بالبصيلية

إزالة التعديات
إزالة التعديات
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، والتى تستمر فعالياتها حتى 13 نوفمبر الجارى ، وذلك فى إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

إزالة 17 حالة تعدى بنجع هلال بإدفو على مساحة 4480 م2
وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة شوقى مصطفى، بتنفيذ أعمال إزالة لـ17 حالة تعدٍ بنطاق نجع هلال التابع لقرية الحجز قبلى، بإجمالى مساحة بلغت 4480 م2، وذلك ضمن جهود التصدى للتعديات وإستعادة أراضى الدولة وإزالة المخالفات فى مهدها.

إزالة التعديات

إسترداد قطعة أرض بالبصيلية لرفضها التقنين وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025
كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، بتنفيذ أعمال إزالة وإسترداد لقطعة أرض بمنطقة الشرفا، بمساحة 98 م2 ، بعد رفض طلب تقنينها طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك تأكيداً على عدم السماح بإستمرار أى تعديات أو مخالفات على أراضى الدولة .

تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم
وتأتى هذه الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر

ترشيحاتنا

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

بالصور

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

من غير فرن.. طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة في دقائق

كيكة البسكويت
كيكة البسكويت
كيكة البسكويت

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد