سامح حسين يستعد للعودة للسينما من استنساخ

يستعد الفنان سامح حسين للعودة للسينما من خلال فيلم جديد يحمل اسم جديد “ استنساخ ” ، والمقرر طرحه في السينمات المصرية .

ومن المقرر ان يشارك في العمل عدد من الفنانين بجانب الفنان سامح حسين ، وعلي رأسهم هبة مجدي .

وكان قد كرّم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفنان سامح حسين تقديرًا لنجاح برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذي قدّمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، وحظي بإشادة واسعة.

وأشاد وزير الأوقاف بالمحتوى الراقي الذي قدمه البرنامج، مشيرًا إلى قدرته على جذب الجمهور المصري.

من جانبه، عبّر سامح حسين عن فخره بالتكريم داخل مبنى ماسبيرو، مؤكّدًا أهمية هذا الصرح الإعلامي العريق، وأعرب عن أمله في استعادة ماسبيرو مكانته بقوة كما كان دائمًا.