تسلا تواصل التوسع في إنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية عالميا

أعلنت شركة تسلا الأمريكية أن شبكة الشحن الفائق " Supercharger" الخاصة بها وصلت إلى مرحلة جديدة تتألف من 40.000 نقطة مثبتة على مستوى العالم لتزويد السيارات بالكهرباء.

تشير الأرقام إلى زيادة كبيرة تصل الى 10000 نقطة شحن أكثر من العام الماضي، وحوالي 5000 أكثر مما ت عليه في منتصف يونيو، عندما كانت تسلا تحتفل بـ 35000 شاحن فائق.

لا يشكل مستوى الـ 40 ألف مفاجأة، حيث ضاعفت تسلا جهودها خلال الفترة الماضية للوصول لهذا الإنجاز قبل نهاية العام الحالي، مع الأخذ في الاعتبار المعدل الأخير للتركيبات الجديدة.

تسلا: "40 ألف شاحن فائق حول العالم - والعدد في ازدياد"

يقترب عدد المحطات تدريجياً من 4500 (كان حوالي 4300 بنهاية الربع الثالث).

هناك الكثير من الدلائل على أن توسع الشبكة سيتسارع بشكل أكبر، والسبب الرئيسي هو ضرورة التعامل مع عدد متزايد من سيارات تسلا الجديدة (يوجد حاليًا أكثر من 750 سيارة Tesla على الطريق لكل محطة واحدة أو أكثر من 80 لكل نقطة شحن).

كان الربع الثالث من عام 2022 أيضًا ثاني أفضل ربع على الإطلاق من حيث عدد تركيبات Supercharger الجديدة.

يبلغ عمر شبكة Tesla Supercharging نحو 10 سنوات، حيث تم تركيب المحطات الأولى في سبتمبر 2012 لدعم إطلاق سيارة تسلا موديل S .

عدد شواحن Tesla Superchargers (عالميًا):

الأول: سبتمبر 2012

10000: يونيو 2018

20000: نوفمبر 2020

30000: نوفمبر 2021 ( زيادة 10000 شاحن في سنة واحدة)

35000: يونيو 2022 (زيادة 5000 شاحن في 7 أشهر تقريبًا)

40000: نوفمبر 2022 (زيادة 10000 شاحن في سنة واحدة)

يمكن لشاحن تسلا إصدار V3 الأحدث شحن سيارات تسلا بسرعة تصل إلى 250 كيلو واط (مقارنة بـ 150 كيلو واط في إصدار محدث V2) هناك تقارير تفيد بأن الشركة تعمل على إصدار طاقة أعلى (V4) مستقبلاً.

لا يتوافق شحن Tesla Supercharging تمامًا من حيث موصلات الشحن حول العالم، حيص كانت الشركة في بعض الأسواق تستخدم معيار الشحن الخاص بها، بينما في أوروبا ررت الشركة في البداية استخدام موصل متوافق مع التيار المتردد من النوع 2 للشحن السريع للتيار المستمر ثم تحولت لاحقًا إلى موصل متوافق مع CCS2 (والذي يستخدم حاليًا أيضًا في العديد من الأسواق الأخرى على مستوى العالم)، بينما في الصين تم تجهيز سيارات تسلا بمنافذ شحن محلية متوافقة مع GB / T.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت Tesla أنه سيتم فتح معيار الشحن الخاص بها والمستخدم في أمريكا الشمالية وبعض البلدان الأخرى ويسمى معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS).