عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تواصل التوسع في إنشاء نقاط شحن السيارات الكهربائية عالميا

صدى البلد

أعلنت شركة تسلا الأمريكية أن شبكة الشحن الفائق " Supercharger" الخاصة بها وصلت إلى مرحلة جديدة تتألف من 40.000 نقطة مثبتة على مستوى العالم لتزويد السيارات بالكهرباء.

بورصة السيارات.. زيادة 125 ألف جنيه في أسعار فولكس فاجن جولف 2022

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بالدولار

تشير الأرقام إلى زيادة كبيرة تصل الى 10000 نقطة شحن أكثر من العام الماضي، وحوالي 5000 أكثر مما ت عليه في منتصف يونيو، عندما كانت تسلا تحتفل بـ 35000 شاحن فائق.

 

لا يشكل مستوى الـ 40 ألف مفاجأة، حيث ضاعفت تسلا جهودها خلال الفترة الماضية للوصول لهذا الإنجاز قبل نهاية العام الحالي، مع الأخذ في الاعتبار المعدل الأخير للتركيبات الجديدة.

تسلا: "40 ألف شاحن فائق حول العالم - والعدد في ازدياد" 

 

يقترب عدد المحطات تدريجياً من 4500 (كان حوالي 4300 بنهاية الربع الثالث).

هناك الكثير من الدلائل على أن توسع الشبكة سيتسارع بشكل أكبر، والسبب الرئيسي هو ضرورة التعامل مع عدد متزايد من سيارات تسلا الجديدة (يوجد حاليًا أكثر من 750 سيارة Tesla على الطريق لكل محطة واحدة أو أكثر من 80 لكل نقطة شحن).

 

كان الربع الثالث من عام 2022 أيضًا ثاني أفضل ربع على الإطلاق من حيث عدد تركيبات Supercharger الجديدة.

 

يبلغ عمر شبكة Tesla Supercharging نحو 10 سنوات، حيث تم تركيب المحطات الأولى في سبتمبر 2012 لدعم إطلاق سيارة تسلا موديل S .

 

عدد شواحن Tesla Superchargers (عالميًا):

الأول: سبتمبر 2012

10000: يونيو 2018

20000: نوفمبر 2020

30000: نوفمبر 2021 ( زيادة 10000 شاحن في سنة واحدة)

35000: يونيو 2022 (زيادة 5000 شاحن في 7 أشهر تقريبًا)

40000: نوفمبر 2022 (زيادة 10000 شاحن في سنة واحدة)

يمكن لشاحن تسلا إصدار V3 الأحدث شحن سيارات تسلا بسرعة تصل إلى 250 كيلو واط (مقارنة بـ 150 كيلو واط في إصدار محدث V2) هناك تقارير تفيد بأن الشركة تعمل على إصدار طاقة أعلى (V4) مستقبلاً.

 

لا يتوافق شحن Tesla Supercharging تمامًا من حيث موصلات الشحن حول العالم، حيص كانت الشركة في بعض الأسواق تستخدم معيار الشحن الخاص بها، بينما في أوروبا ررت الشركة في البداية استخدام موصل متوافق مع التيار المتردد من النوع 2 للشحن السريع للتيار المستمر ثم تحولت لاحقًا إلى موصل متوافق مع CCS2 (والذي يستخدم حاليًا أيضًا في العديد من الأسواق الأخرى على مستوى العالم)، بينما في الصين تم تجهيز سيارات تسلا بمنافذ شحن محلية متوافقة مع GB / T.

 

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت Tesla أنه سيتم فتح معيار الشحن الخاص بها والمستخدم في أمريكا الشمالية وبعض البلدان الأخرى ويسمى معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS). 

Supercharger Tesla تسلا موديل S تسلا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

موضوعات متعلقة

من الإمارات.. سعر مازدا CX 30 موديل 2022 | صور

بقوة 134 حصانا.. رينو تكشف عن سيارة 5 الكهربائية | صور

تلائم فئة الشباب.. 5 سيارات موديل 2023 تبدأ أسعارها من 338 ألف جنيه ..صور

باقة 90 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في السوق المصري | صور

مازيراتي تقدم جران توريزمو الجديدة مع محرك Nettuno V6 | صور

يضم سيارات قسم إمبابة وكرداسة.. مزاد جديد بالسوق المصري

ترشيحاتنا

الحبس سنتان وغرامة 300 جنيه عقوبة الإهمال الطبي حال حدوث عاهة مستديمة

بورصة أمريكا تحقق مكاسب هائلة .. ما السبب؟

الأهرامات الأربعة.. اكتشاف مومياء ملكة وهرم مجهول لأول مرة بالجيزة يثير الجدل

ذكر ترفع به الأعمال يوم الخميس.. يمحو عنك ذنوب الأسبوع

عادة شائعة تزيد من الإصابة بـ الفيروس المخلوي.. خبير مناعة يحذر

سورة استجابة الدعاء وقت الفجر .. مفاتيح لخير الدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالتها حرجة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

سعر فستان شقيقة محمد سامي يثير الجدل على السوشيال ميديا

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا

ممنوع غلي الرأس هنا.. نقش غامض كالسحر في مدينة مصرية قديمة

فيديو

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ