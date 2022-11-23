للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بالدولار

تعتبر السيارة هيونداي توسان أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر، ويرجع ذلك لتصميمها العصري واعتماديتها الكبيرة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة.

هيونداي توسان موديل 2022

يبحث العديد من المصريين المقيمين في الخارج عن شراء سيارات جديدة بأفضل الأسعار المتاحة واستيرادها لمصر، ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

هيونداي توسان موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة هيونداي توسان محرك 1600 سي سي من 2019 حتى 2023

هيونداي توسان موديل 2023 بقيمة 20,832 دولار.

هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة 19,469 دولار.

هيونداي توسان موديل 2021 بقيمة 17,105 دولار.

هيونداي توسان موديل 2020 بقيمة 15,087 دولار.

هيونداي توسان موديل 2019 بقيمة 14,181 دولار.

هيونداي توسان موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 595,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 600,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 625,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 630,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 660,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 715,000 جنيه.

الفئة السابعة بسعر 755,000 جنيه.

هيونداي توسان موديل 2022

مواصفات هيونداي توسان موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي توسان موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، سعة 1600 سي سي "تيربو"، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

هيونداي توسان موديل 2022

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتتسارع من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل سرعتها الى 201 كيلومتر في الساعة.