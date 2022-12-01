صاحب ورشة فضيات: بنشتغل 12 ساعة يوميا.. ونعتمد على التشكيل اليدوي

كشف محمد يحيى صاحب ورشة صناعة فضيات، كيفية تشكيل أشكال ومجسمات مختلفة من الفضة الخام.

وقال محمد يحيى في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عيارات الفضة 800 و900 و952 ، وقبل تشكيل أي مجسم فضة نقوم بتسييح الفضة الخام من أجل تشكيلها بسهولة".

وأضاف محمد يحيى: "أعمل في مجال الفضة منذ أن كنت طفل في الصف السادس الابتدائي وعائلتي تعمل في الفضة منذ سنوات طويلة ".

واكمل محمد يحيى: "نشأت في حي الجمالية وكافة العاملين في الفضة توارثوا المهنة أبا عن جد".

ولفت محمد يحيى: "هناك اختلاف في المهنة ومحدش يبحث عن الحرف اليدوية في الفضة والكل يبحث عن شغل الفضة الذي يتم انتاجه من ماكينات ".

وتابع محمد يحيى: "أحب الفضة جدا وبشتغل حوالي 12 ساعة في اليوم لأننا نقوم بتشكيل الفضة بشكل يدوي".

