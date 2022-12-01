عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب ورشة فضيات: بنشتغل 12 ساعة يوميا.. ونعتمد على التشكيل اليدوي

حمدي رزق
حمدي رزق

كشف محمد يحيى صاحب ورشة صناعة فضيات،  كيفية تشكيل أشكال ومجسمات مختلفة من الفضة الخام.

 

txt

تحذير عالمي بنفاد الفضة.. هل يفوق سعرها الذهب ؟

وقال  محمد يحيى  في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عيارات الفضة 800 و900 و952 ، وقبل تشكيل أي مجسم فضة نقوم بتسييح الفضة الخام من أجل تشكيلها بسهولة".

وأضاف محمد يحيى: "أعمل في مجال الفضة منذ أن كنت طفل في الصف السادس الابتدائي وعائلتي تعمل في الفضة منذ سنوات طويلة ".

واكمل محمد يحيى: "نشأت في حي  الجمالية وكافة العاملين في الفضة توارثوا المهنة أبا عن جد".

ولفت محمد يحيى: "هناك اختلاف في المهنة ومحدش يبحث عن الحرف اليدوية في الفضة والكل يبحث عن شغل الفضة الذي يتم انتاجه من ماكينات ".

وتابع محمد يحيى: "أحب الفضة جدا وبشتغل حوالي 12 ساعة في اليوم لأننا نقوم بتشكيل الفضة بشكل يدوي".
 

الفضة حمدي رزق نظرة اخبار التوك شو فضيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تحطم مدرجات ستاد برج العرب بعد التعادل مع المصري.. فيديو وصور

قطع بحرية عراقية تقتحم المياة الإقليمية للكويت.. وتحرك عاجل من الخارجية

هل دعاء الزوجة لزوجها مستجاب.. كلمات احرصي عليها لأسرة يسودها الهدوء

بسبب أوكرانيا.. إعلام أمريكي يشن هجوما عنيفا على إدارة بايدن

كواليس مباراة الزمالك والمصري.. وجماهير بورسعيد تطالب إيهاب جلال بالرحيل| فيديو

الرئيس لمجموعة من المزارعين: ربنا يعينكم أصحاب الأيدي الشقيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

واحدة من 30 مدينة.. أبرز ما جاء بكلمة الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ