مارك زوكربيرج يساند إيلون ماسك ضد الممارسات الاحتكارية لـ "آبل"

عبّر الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta ، مارك زوكربيرج ، عن تأييده رأي الملياردير إيلون ماسك بشأن شركة آبل وسياسة متجر التطبيقات المتعسفة من وجهة نظره، وسيطرتها المفرطة على الأجهزة التي تصنعها والعمولات المرتفعة التي تأخذها من طرح التطبيقات داخل متجرها.

انتقد "زوكربيرج" عملاق التكنولوجيا الرقمية Apple خلال فعاليات قمة DealBook المقامة في صحيفة نيويورك تايمز متهما العلامة التجارية بـ "محاولة التحكم من جانب واحد في التطبيقات التي تطرحها في الأجهزة".

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أنه على عكس تحكم وتعنت شركة آبل Apple ، تسمح جوجل Google للمستخدمين بتنزيل التطبيقات على أجهزة أندرويد دون الاعتماد حصريًا على متجرها الخاص Google Play. وبالتالي ، فإن البيئة المحتكرة للسلع والمناوئة للمنافسة التي أنشأتها شركة Apple تجعل من الصعب التعاون بينها وبين الشركات الأخرى.

وفقًا لـ "زوكربيرج"، السياسة التي تتبعها آبل تخلق "تضاربًا في المصالح" مع الشركات الأخرى التي "تقدم تطبيقاتها بشكل حصري من خلال منصات يتحكم فيها المنافسون" في السابق ، خضعت شركة جوجل لعدد من التحقيقات في عدد من البلدان من ضمنها ألمانيا ، التي اتخذت إجراءات ضد جوجل لإجراء ممارسات خاصة بالخرائط قد تضر بالمنافسين بشكل غير عادل.

وكان ماسك قد اشتكى سابقا من الرسوم المفروضة على مطوري التطبيقات من قبل آبل التي تصل إلى 30٪ مع عمليات الشراء التي تتم داخل متجر آبل، قائلاً إنه يفضل الدخول في حرب مع Apple بدلاً من دفع العمولة.