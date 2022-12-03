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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية تفوز بالجائزة الذهبية في قيادة الاستدامة على مستوى الوطن العربي

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فوز الهيئة بالجائزة الذهبية في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، لجهودها المتميزة في تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، والمقدمة من اتحاد المستشفيات العربية، وذلك مناصفة مع دائرة الصحة بأبو ظبي.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى إطلاق اتحاد المستشفيات العربية مبادرة ذهبية تحت شعار "بطل التحدي العربي للتغيرات المناخية"، بهدف تسليط الضوء على الجهود المتميزة التي قامت بها المؤسسات وهيئات الصحة في العالم العربي للتحول الأخضر للرعاية الصحية، والمُضِّي قُدمًا نحو دعم خطط التعافي الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية، لافتة إلى حصول الهيئة على أعلى مستوى متميز في الفئات التي شملتها المبادرة.

وأشاد اتحاد المستشفيات العربية، بالنهج المتميز الذي تخطته الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا المجال، بقيادة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفي إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من (6 - 18) نوفمبر الماضي، مؤكدة أن الهيئة قدمت نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة، بفضل تفاني قياداتها وفريق عملها وجهودهم المتواصلة؛ لضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات مستويات جودة متميزة وأكثر أمانًا واستدامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن تميز الهيئة في تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، وحصولها على الجوائز العالمية المرموقة في ظل ما يتجه إليه العالم الآن نحو مواجهة آثار التغيرات المناخية والحد من تبعاتها، هو ثمار لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود هيئة الرعاية الصحية وطاقم عملها، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية وضعت صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع على قائمة أولوياتها.

تكريم الرعاية الصحية يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الهيئة

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن تكريم هيئة الرعاية الصحية من اتحاد المستشفيات العربية يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ بداية عملها على المستوى العربي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكريم دافعًا لمواصلة الجهود لإرساء مكانة الهيئة كنموذج رائد واستثنائي في الرعاية الصحية يحتذى به عربيًا وعالميًا، ومواجهة والحد من آثار التغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، حصل أيضًا على الجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في قائمة المستشفيات الخضراء بالمبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية "بطل التحدي العربي للتغيرات المناخية".

 شهادة الإعتماد 
الصحية القيادة السياسية المستشفيات الدكتور أحمد السبكي COP27 التغيرات المناخية

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الرعاية الصحية تفوز بالجائزة الذهبية في قيادة الاستدامة على مستوى الوطن العربي

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