صورة محمد صلاح بصحبة معجبة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” صورة لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب أثناء تواجده في دبي.

وظهر محمد صلاح بجانب إحدى المعجبات في دبي أثناء فترة التوقف الحالية بسبب كأس العالم قطر ٢٠٢٢ .

واستنكر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة محمد صلاح.

تصدر النجم محمد صلاح محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة مع عدد من المعجبين والمعجبات في دبي.

وظهر محمد صلاح في الصور مع عدد من المعجبين في حمام السباحة، وفي شوارع دبي، والتي اعتاد النجوم على زيارة المدينة الإماراتية خلال إجازاتهم.

وغاب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن بطولة كأس العالم الحالية التي تستضيفها قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري ، بعد فشل المنتخب المصري في التأهل إلى المونديال لصالح السنغال.