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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الغش والتدليس.. عقوبات بالجملة لمصنع المقرمشات بالسلام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع مقرمشات  بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على 15 ألف عبوة مقرمشات "منتج نهائى" و2,400 طن مقرمشات معبأة  "جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها" ومستلزمات إنتاج .

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والطرح بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

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