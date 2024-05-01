50 مليون.. محمد صبحي يثير الجدل بسبب مقارنته بأجر الفنان والمعلم

أثار الفنان محمد صبحى حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته النارية بشأن ما يتقاضاه المعلم الذى يعتبره الأهم فى منظومة تطوير التعليم.

وقال محمد صبحى خلال برنامج "حوار من القلب" : ليس من المنطقى حصول ممثل على 50 مليون جنيه فى فيلم او مسلسل بينما يتقاضى المعلم 2000 جنيه.

وقد انضمت النجمة ميرنا وليد إلى فريق عمل مسرحية "فارس والمستور" بطولة الفنان القدير محمد صبحي والتي من المتوقع عرضها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وبدأت ميرنا وليد فعليا بروفات المسرحية على خشبة مسرح مدينة سنبل منذ شهر رمضان الماضي وتعتبر مسرحية فارس والمستور هو العمل الأول الذي يجمع بين ميرنا وليد ومحمد صبحي.

ومن جانبها أعربت النجمة ميرنا وليد عن سعادتها بمشاركة الفنان القدير محمد صبحي لأول مرة على خشبة المسرح.

وقالت: كنت أتشوق لمشاركة فنان قدير مثل الأستاذ "صبحي" في عمل يجمع بيننا.

وعن دورها في مسرحية فارس والمستور قالت ميرنا وليد: لا أستطيع الحديث عن دوري في العمل ولكن الشخصية جديدة وأنا متأكدة أن الأستاذ محمد صبحي سأظهر معه بشكل مختلف.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرنا وليد مسرحية قمر الغجر والتي تعرض حاليا في أسبوعها الأخير على خشبة مسرح البالون التابع لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تفاصيل مسرحية فارس والمستور

مسرحية "فارس والمستور" تأليف وإخراج الفنان القدير محمد صبحي وبطولة محمد صبحي، ميرنا وليد وكوكبة من الفنانين.