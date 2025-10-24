قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
رياضة

وزير الرياضة يطمئن على اللاعبة ابتسام زايد بعد إصابتها في بطولة العالم للدراجات بـ تشيلي

القسم الرياضي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على بعثة المنتخب الوطني للدراجات المشارك في بطولة العالم للمضمار المقامة حاليًا في تشيلي خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة اللاعبة ابتسام زايد بطلة منتخب مصر، التي تعرضت لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء.

وسقطت البطلة المصرية على المضمار بشكل عنيف، ما أثار قلق الحضور، ليتم نقلها على الفور عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث خضعت لتدخل جراحي سريع بعد تقييم حالتها الصحية.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للاعبة ومتابعة حالتها بدقة.

من جانب آخر حرص الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات،  على تواصل مع العقيد إيهاب صبري رئيس البعثة والكابتن محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخب للاطمئنان على حالة لاعبة منتخب مصر وباقي أفراد البعثة، ويتابع رئيس الاتحاد حالة ابتسام زايد لحظة بلحظة، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

كما وجّه رئيس الاتحاد رسالة دعم لباقي لاعبي المنتخب، طالبهم فيها بالتركيز وتقديم أداء يليق بمكانة مصر وريادتها الإفريقية، خاصة وأن المنتخب الوطني هو الممثل الوحيد للقارة الإفريقية في هذا الحدث العالمي الكبير.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم كل من:
ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي
ويقود الفريق المدير الفني محمد إبراهيم، ويعاونه الفني الميكانيكي شريف عبدالحليم.

ابتسام زايد بطولة العالم للدراجات الدراجات منتخب مصر للدراجات منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

