وزير الرياضة يطمئن على اللاعبة ابتسام زايد بعد إصابتها في بطولة العالم للدراجات بـ تشيلي

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على بعثة المنتخب الوطني للدراجات المشارك في بطولة العالم للمضمار المقامة حاليًا في تشيلي خلال الفترة من 22 حتى 26 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على حالة اللاعبة ابتسام زايد بطلة منتخب مصر، التي تعرضت لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء.

وسقطت البطلة المصرية على المضمار بشكل عنيف، ما أثار قلق الحضور، ليتم نقلها على الفور عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث خضعت لتدخل جراحي سريع بعد تقييم حالتها الصحية.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للاعبة ومتابعة حالتها بدقة.

من جانب آخر حرص الكابتن أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، على تواصل مع العقيد إيهاب صبري رئيس البعثة والكابتن محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخب للاطمئنان على حالة لاعبة منتخب مصر وباقي أفراد البعثة، ويتابع رئيس الاتحاد حالة ابتسام زايد لحظة بلحظة، متمنيًا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

كما وجّه رئيس الاتحاد رسالة دعم لباقي لاعبي المنتخب، طالبهم فيها بالتركيز وتقديم أداء يليق بمكانة مصر وريادتها الإفريقية، خاصة وأن المنتخب الوطني هو الممثل الوحيد للقارة الإفريقية في هذا الحدث العالمي الكبير.

ويمثل منتخب مصر في بطولة العالم كل من:

ابتسام زايد – شهد سعيد – محمود بكر – محمود صبحي

ويقود الفريق المدير الفني محمد إبراهيم، ويعاونه الفني الميكانيكي شريف عبدالحليم.