اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزهور واستمرار العملية الانتخابية حتى السابعة

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزهور المقامة اليوم الجمعة 24 أكتوبر بنظام التصويت الالكتروني والتي يشمل جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من 2025 حتى 2029، وذلك بحضور أكثر من الفي عضو .

وتشهد انتخابات الزهور لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام باشراف هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشرف على الانتخابات اليوم لجنة قضائية مكونة من المستشار طارق بدر رئيس اللجنة القضائية، ويعاونه المستشار محمد عبد المعطي والمستشار تامر صلاح والمستشار محمود سمير والمستشارة بسمة عبدالله بجانب 55 مستشارا يشرفون على اللجان المختلفة.

وتشهد انتخابات الزهور هذا العام منافسة على جميع المقاعد، فهناك منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس، ورباعية على مقعد النائب وخماسية على مقعدي أمين الصندوق وأمين الاستثمار، بينما ترشح 14 عضواً على مقعد العضوية فوق السن يتنافسون على 6 مقاعد؛ و5 على مقعد تحت السن يتنافسون على مقعدين، و6 مرشحين على مقعد التجمع الخامس يتنافسون على مقعدين.