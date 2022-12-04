باختيار رابطة الأندية.. برونو سافيو لاعب الجولة الخامسة في الدوري المصري

حصد البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي جائزة لاعب الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بتصويت الجماهير.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "رابطة الأندية تعلن اختيار لاعب الأهلي برونو ساڤيو أفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بتصويت الجمهور"



وانتهت مباريات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 أول أمس الجمعة .



وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد تحقيق الانتصار الرابع على التوالي بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلي 12 نقطة ويليه غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 10نقاط وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الثالث بينما بحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 9 نقاط.