عمرو السولية يشارك صوراً من تدريب الأهلي في التتش.. شاهد

شارك لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، صوراً من مران الفريق اليوم على ملعب التتش استعداداً لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وتفاعل الجمهور مع السولية عبر خاصية استوري بحسابه الشخصي على إنستجرام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة على ملعبه والمحدد لها بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.