عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السولية يشارك صوراً من تدريب الأهلي في التتش.. شاهد

صدى البلد

شارك لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، صوراً من مران الفريق اليوم على ملعب التتش استعداداً لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وتفاعل الجمهور مع السولية عبر خاصية استوري بحسابه الشخصي على إنستجرام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة على ملعبه والمحدد لها بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.

txt

لا تكف عن القتال.. السولية يعلق على تخطي الأهلي طلائع الجيش بالدوري

txt

ريمونتادا .. السولية يتقدم لـ الأهلي بثنائية أمام طلائع الجيش بركلة جزاء

الأهلى النادي الأهلي عمرو السولية ملعب التتش انستجرام طلائع الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد مشروع فتح - 5 الذى تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية

مغمي عينه..رهان ممرض علي تركيب كانيولا لمولود يثير غضب السوشيال ميديا

مقتل شخصين وتدمير منازل جراء قصف روسي على أوكرانيا

الصحة : افتتاح 4 أقسام للعلاج الطبيعي بمراكز الأسرة في أربع محافظات

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

البورصة تربح 10 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود X أسود ... مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

ملابس غريبة.. نسرين طافش تتألق في إطلالة غير تقليدية.. شاهد

طريقة تحضير المهلبية زي المحلات

رغم فوائدها المذهلة.. بذور الكتان ضارة لأربعة أشخاص

فيديو

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

برودة في المساء.. 14 درجة حرارة فرق بين الكبرى والصغرى

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ