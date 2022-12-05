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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ملعب خماسي في الجيزة يثير الجدل داخل البرلمان

إجتماع لجنة الشباب
إجتماع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجي، بشأن إنشاء ملعب خماسي بالنجيل الصناعي وإنشاء سور قانوني بمركز شباب قرية الاخصاص في منشأة القناطر بالجيزة.

وقال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شباب قرية الاخصاص يعانون معاناة كبيرة منذ ٥٠ سنة، وأنه تقدم بطلب من سنتين لوزير الشباب والرياضة لبناء مركز الشباب وتعهد بإدراجه ضمن مشروع حياة كريمة وهو ما تم بالفعل، إلا أن الوزارة تراجعت بعد فترة عن وعدها وأكدت أنه تم الإدراج عن طريق الخطأ، وأن أرض مركز الشباب عليها نزاع قضائي.

وأضاف: “طالبت من الوزير أشرف صبحي، بإحالة الطلب للشئون القانونية بسبب إدعاء البعض إنها أرض ملكية للأهالي، وأكدت الوزارة أنه تم انتهاء المشكلة القانونية وتم نزول لجنة من الوزارة ولكنها رفضت إنشاء الملعب لعدم وجود سور واتفقنا في محضر رسمي بعمل السور”.

وكشف رمزي أن الوزارة تنصلت مرة أخري من وعدها ببناء السور، وقالت أن اللجنة نزلت عن طريق الخطأ وكان المقصود مركز شباب في القناطر وليس في الصف.

وعقب الدكتور أشرف البجرمي وكيل أول وزارة الشباب للمنشآت الشبابية، إنه ليس هناك إسناد عن طريق الخطأ ولكن يوجد نزاع قضائي علي قطعة الأرض، وهو ما يتطلب نزول هيئة  المساحة لتحديد  الجزء المخصص لمركز الشباب"، قائلا: "مستعدين لتنفيذ أعمال البناء بعد فصل الحدود من خلال هيئة المساحة".

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إنه سيتم التنسيق مع قسم المساحة بالمحافظة لحل تلك الاشكالية في أسرع استجابة لطلب النائب في أقرب، وأن النزاع القضائي سيتم حلها خلال أسابيع قليلة من خلال تنفيذ مشروع حياة كريمة في قرية الاخصاص حيث يتم تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ومن ضمنها مركز شاب القرية.

وانتقد النائب أحمد رمزي، موقف وزارة الري من تعطيل إجراءات البناء خاصة إنها هي من قامت برفع دعوى قضائية ان هناك جزء من ارض مركز الشباب طرح نهر، ولكن في الحقيقة لدينا قرار تخصيص بأرض مركز الشباب ، وهو يدحض ادعاءات وزارة الري مطالبا بتنازل وزارة الري عن القضايا المرفوعة من جانبها حفاظا علي مركز الشباب وابناء القرية من الشباب ، لاسيما ان ذلك يتعارض مع قرار التخصيص.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ملعب خماسي النجيل ‏الصناعي محافظة الجيزة مركز شباب قرية الاخصاص

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